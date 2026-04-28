Ancienne lanceuse de marteau, Silvia Salis va peut-être déloger Meloni de son poste

Une nouvelle figure de la politique italienne est sur le devant de la scène. Silvia Salis est devenue en peu de temps une sérieuse challenger de Giorgia Meloni. Avec des positions claires et un style frais, elle gagne en influence.

Actuellement maire de Gênes : Silvia Salis. Keystone

Dominik Müller Dominik Müller

Pas le temps ? blue News résume pour toi Silvia Salis est passée du statut de sportive de haut niveau à celui de maire de Gênes et d'opposante sérieuse à Giorgia Meloni.

Avec des positions progressistes et un style direct, elle s'adresse particulièrement aux jeunes électeurs et profite du mécontentement croissant envers le gouvernement.

Malgré sa rapide ascension, elle est confrontée au défi de s'imposer durablement dans le paysage politique italien établi. Montre plus

En 2012, Silvia Salis a représenté son pays aux Jeux olympiques de Londres en tant que lanceuse de marteau. Aujourd'hui, elle est l'une des personnes dont on parle le plus en Italie. En un temps étonnamment court, l'ancienne athlète et actuelle maire de Gênes est devenue l'un des challengers les plus féroces de la Première ministre Giorgia Meloni.

Pourtant, Salis était au départ très éloignée de la grande politique. Sa carrière a commencé dans le sport : en tant que lanceuse de marteau, elle a représenté l'Italie lors de compétitions internationales et a fait partie de l'élite nationale pendant des années. Cette période a marqué son profil public - disciplinée, déterminée, non conformiste.

Après la fin de sa carrière active, elle est passée au niveau des fonctionnaires sportifs et est devenue vice-présidente du Comité olympique italien.

Silvia Salis en 2011 lors des championnats du monde d'athlétisme à Daegu, en Corée du Sud. Imago

Une opposition claire à Meloni

L'ascension politique a ensuite été étonnamment rapide. Salis a utilisé sa notoriété et son réseau pour se positionner comme une voix indépendante et progressiste. En mai 2025, elle est élue maire de Gênes, la sixième ville d'Italie, au premier tour, en tant que tête de liste de son alliance de centre-gauche.

Depuis, elle mise sur des thèmes tels que la justice sociale, l'égalité et une politique migratoire plus ouverte - des pôles clairement opposés à la ligne conservatrice de droite de Meloni.

Ce sont justement ces contrastes qui la rendent intéressante pour beaucoup dans le camp du centre-gauche en vue des prochaines élections législatives de 2027. Alors que les partis établis en Italie luttent depuis des années contre des conflits internes, Salis réussit à se présenter comme une alternative inédite. Ses apparitions sont directes, souvent émotionnelles, mais stratégiquement calculées. Les observateurs y voient un style qui séduit particulièrement les jeunes électeurs.

Un vent de fraîcheur dans l'opposition

Sur le plan politique, elle profite également du mécontentement croissant à l'égard du gouvernement Meloni. L'augmentation du coût de la vie, les incertitudes économiques et les tensions sociopolitiques ont semé le doute dans une partie de la population. Salis parvient à capter ce sentiment sans se lier clairement à une structure de parti traditionnelle.

Elle doit néanmoins faire face à de grands obstacles. La politique italienne est fortement marquée par des réseaux établis, et le chemin vers le sommet passe généralement par de longues carrières au sein du parti.

Une chose est sûre : avec son parcours inhabituel du sport de haut niveau à la politique, Silvia Salis apporte un vent de fraîcheur dans l'opposition italienne. La question de savoir si elle deviendra effectivement une option de pouvoir sérieuse face à Giorgia Meloni dépendra de sa capacité à traduire son élan actuel en structures politiques concrètes.

Notice sur l'IA: cet article a été traduit de l'Allemand à l'aide de l'IA et adapté par la rédaction romande.