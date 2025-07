Neuf personnes ont été interpellées depuis vendredi à Torre Pacheco, ville du sud-est de l'Espagne touchée par des émeutes anti-immigrés, dont deux en lien avec l'agression d'un retraité à l'origine de cette flambée de violence, ont annoncé lundi les autorités.

Un groupe d’émeutiers rassemblés lors des affrontements avec la police, le 12 juillet 2025, à Torre Pacheco, en Espagne. IMAGO/Europa Press

Agence France-Presse Basile Mermoud

«A l'heure actuelle, neuf personnes ont arrêtées», a indiqué la déléguée du gouvernement central dans la région de Murcie, Mariola Guevara, interrogée par des journalistes sur le bilan des violences qui ont secoué ces derniers jours cette ville de 40.000 habitants.

Parmi les personnes interpellées, deux l'ont été dans le cadre de l'enquête ouverte après l'agression d'un retraité de la ville mercredi dernier, a ajouté Mme Guevara, en précisant que ces deux personnes étaient des «immigrés» n'habitant pas à Torre Pacheco.

Les sept autres, un citoyen marocain et six espagnols, ont été interpellés pour leur participation aux affrontements qui ont suivi. Ils sont poursuivis pour des délits de «troubles à l'ordre public», «haine» et «blessures volontaires», a-t-elle détaillé.

Selon la déléguée du gouvernement, près de 80 personnes ayant pris part à ces altercations ont par ailleurs été identifiées. «Beaucoup d'entre elles ont des antécédents pour des faits de violence» et «la majorité ne sont pas de Torre Pacheco», a-t-elle insisté.

Ces violences ont été déclenchées par l'agression en pleine rue d'un habitant de 68 ans, prénommé Domingo. Ce dernier a raconté à des médias espagnols, le visage tuméfié, avoir été attaqué sans motif apparent par trois jeunes d'origine nord-africaine.

Cette agression, filmée et mise en ligne sur les réseaux sociaux, a poussé des groupes d'extrême droite à se rassembler dans les rues de la ville pour s'en prendre à des personnes d'origine nord-africaine, malgré le déploiement d'importantes forces de sécurité.

«Les menaces doivent cesser»

«Hier, nous avions déjà déployé 90 agents de la Garde civile», équivalent espagnol de la gendarmerie, et «leurs effectifs seront renforcés demain et dans les jours suivants», a précisé le ministre de l'Intérieur Fernando Grande-Marlaska.

Interrogé sur la chaîne de télévision publique TVE, le maire de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, a assuré de son côté que la situation avait été «maîtrisée» dimanche soir grâce à la présence policière, et a de nouveau appelé au calme.

«Les menaces, les agressions et la peur dans les rues doivent cesser», a dénoncé de son côté l'Association marocaine pour l'intégration des immigrés, en exigeant dans un communiqué «une véritable protection pour les personnes concernées».

Selon M. Roca, 30% des 40.000 habitants de Torre Pacheco sont des immigrés, principalement d'origine marocaine, et qui travaillent en majorité dans des exploitations agricoles. «Ce sont des gens qui vivent dans la ville depuis plus de 20 ans», a insisté l'édile.

Mais «il y a aussi de la délinquance, bien sûr», a ajouté ce membre du Parti populaire (PP, droite), en appelant à une présence policière renforcée tout au long de l'année et à l'interdiction pour les groupes d'extrême droite de se regrouper dans la ville.

Selon les autorités, plusieurs mouvements d'ultradroite extérieurs à la ville ont participé aux affrontements. Parmi eux figurent le groupe «Deport them now» ("Déportez-les maintenant"), qui a appelé sur Telegram à une «chasse» aux personnes d'origine nord-africaine.

Selon les dernières données de l'Institut national de statistique (INE), 920.000 Marocains vivaient en Espagne au 1er janvier 2024. Il s'agit de la principale diaspora dans ce pays, devant les Roumains (620.000 personnes).