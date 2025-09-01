Dès que la chute quasi-inéluctable de François Bayrou sera actée lundi prochain, la balle sera dans le camp d'Emmanuel Macron, à nouveau sous pression maximale. Entre offres de services, quête de coalition ou solution politico-technique, aucune option ne présente de garantie de succès.

"Le vrai blocage du système, c'est le président de la République", estime Alma Dufour (LFI) pic.twitter.com/vaeS9voxtK — BFMTV (@BFMTV) September 1, 2025

Agence France-Presse Gregoire Galley

L'équation devient de plus en plus difficile pour le chef de l'Etat, qui n'a pas l'intention de dissoudre l'Assemblée nationale dans l'immédiat -- sans exclure ce scénario en cas de blocage ultérieur.

Le PS candidat

«Nous sommes volontaires pour être les suivants» à gouverner, a lancé vendredi le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure.

Mais le moins que l'on puisse dire c'est que personne, autour d'Emmanuel Macron, ne l'imagine donner les clés de Matignon aux socialistes, qui veulent revenir à la retraite à 62 ans et adopter une taxe de 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros -- deux lignes rouges pour l'Elysée. Un ministre de poids prévient ainsi qu'Olivier Faure ne serait pas en mesure de bâtir un semblant de majorité.

En revanche, le camp présidentiel semble presque unanime pour penser que c'est du côté du parti à la rose qu'il faut chercher un accord de non censure pour le prochain gouvernement et le budget. «Le PS ne veut pas de nouvelle de dissolution, là est la clé», glisse un proche d'Emmanuel Macron.

«On prend les mêmes et on recommence» ?

Beaucoup prêtent au président l'intention de nommer un Premier ministre «dans sa zone de confort», selon la formule d'une fidèle macroniste.

Les noms des ministres Sébastien Lecornu et Catherine Vautrin ont immédiatement circulé, tout comme, côté Les Républicains, celui du patron des Hauts-de-France Xavier Bertrand. Peut-être simplement parce qu'Emmanuel Macron a envisagé de les envoyer à Matignon par le passé. Le premier a assuré dans Le Parisien qu'il n'était «pas candidat», affichant sa volonté de rester aux Armées.

Son collègue de la Justice Gérald Darmanin a profité dimanche de sa rentrée politique à Tourcoing, dans le Nord, pour prôner «l'empathie sociale» et appeler son camp à «tendre la main» au PS, «grand parti d'opposition responsable». Certains y ont vu une offre de services à peine voilée pour succéder à François Bayrou. «Darmanin vend à Macron +nomme moi, au mieux je réussis, au pire je mène la campagne après la dissolution+», décrypte une source macroniste.

Un profil politico-technique

Le risque est élevé que la nomination d'un représentant du camp au pouvoir depuis 2017 ne mène à son rejet par les oppositions et l'opinion. «On s'est ramassés aux élections et on est encore aux manettes, ça fait déni de démocratie», s'étrangle un soutien de la première heure d'Emmanuel Macron.

Emerge alors la piste d'un profil «politico-technique», comme après la dissolution de l'Assemblée. A l'été dernier, le président avait caressé l'idée de confier la tête du gouvernement à Thierry Beaudet, président du Conseil économique, social et environnemental.

Il avait aussi envisagé l'option Eric Lombard, alors patron de la Caisse des dépôts. Le nom de cet ex-socialiste circule à nouveau, d'autant qu'il est entre-temps devenu ministre de l'Economie, qu'il a participé aux négociations sur le budget avec le PS et qu'il pense être bien placé pour les mener à bien depuis Bercy. L'idée d'un tel profil, selon ses partisans, pourrait correspondre à l'urgence du moment.

«La France a besoin d'un budget dans les temps», face à une situation financière «préoccupante», a plaidé dimanche le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Ancien socialiste, il fait aussi parti des options.

La coalition à l'allemande

La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a préconisé lundi, en cas de chute du gouvernement Bayrou, des discussions entre forces politiques pour «se poser la question du quoi avant la question du qui».

Une telle négociation sur un contrat de gouvernement sur le budget et quelques priorités, dans le cadre d'une «coalition à l'allemande», est aussi ce que plaide depuis un an le vice-président de l'Assemblée Roland Lescure -- un autre macroniste dont le nom a circulé en décembre pour Matignon.

«Ça demande un changement culturel: on ne nomme pas tout de suite un Premier ministre», et ça prend du temps pour un résultat incertain, explique un partisan de cette solution. «Jusqu'ici, le président n'a jamais voulu», ajoute-t-il.

En mai puis encore la semaine dernière au côté du chancelier allemand Friedrich Merz, Emmanuel Macron a toutefois publiquement défendu le modèle allemand de coalition droite-gauche.