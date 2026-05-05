  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Scène improbable En visite en Arménie, Emmanuel Macron pousse la chansonnette

Angelica Zermatten

5.5.2026

Lundi soir, lors d'un dîner officiel en Arménie, le président français Emmanuel Macron a fredonné «La Bohème», le classique de Charles Aznavour. Il était accompagné par le Premier ministre arménien à la batterie.

Agence France-Presse

05.05.2026, 14:08

05.05.2026, 14:28

La scène s'est déroulée lorsque les journalistes avaient quitté le dîner d'Etat. Le président français apparaît micro à la main, installé derrière un piano, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux par Agnès Vahramian, directrice de la radio publique franceinfo, invitée de ce diner d'Etat à Erevan.

Il interprète «La Bohème», tube incontournable du chanteur franco-arménien Charles Aznavour datant de 1965. «Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux nous ne cessions d'y croire», chante Emmanuel Macron sur ces images.

Charles Aznavour, décédé en 2018 à 94 ans, était le fils d'immigrés arméniens venus s'installer en France. Emmanuel Macron était accompagné à la batterie par le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, qui est batteur dans un groupe de variété jazz. Le président arménien Vahagn Khatchatourian a également repris au piano «Les Feuilles Mortes», écrit par le poète français Jacques Prévert.

Emmanuel Macron, amateur de variété française, avait déjà entonné «La Bohème» lors d'un dîner à l'Elysée en 2023. Il achève, mardi, une visite d'Etat en Arménie, ex-république soviétique partagée entre aspirations européennes et liens historiques avec la Russie, par la signature d'un partenariat et de contrats destinés à intensifier une relation bilatérale déjà dense.

La France, où vit la plus grande diaspora arménienne après celles en Russie et aux Etats-Unis, avec 400.000 personnes, a une longue histoire d'amitié et de solidarité avec ce petit pays très francophile de trois millions d'habitants.

Les plus lus

Une star du petit écran des années 1980 est décédée
Mbappé vivement critiqué, son entourage monte aux barricades
Après 150 ans d’existence, une petite révolution à venir dans l'armée
«Beaucoup en Europe nous regardaient comme des bêtes étranges»
Hegseth fait le grand ménage et introduit sa femme au Pentagone !
Cameron Diaz et Benji Madden accueillent leur troisième enfant