Lundi soir, lors d'un dîner officiel en Arménie, le président français Emmanuel Macron a fredonné «La Bohème», le classique de Charles Aznavour. Il était accompagné par le Premier ministre arménien à la batterie.

Emmanuel Macron chante « la bohème » accompagné à la batterie par le premier ministre Nikol pachinyan . Dîner d’état à Erevan. La musique en amitié. pic.twitter.com/v5vacqZlVv — Agnès Vahramian (@AgnesVahramian) May 4, 2026

Agence France-Presse Angelica Zermatten

La scène s'est déroulée lorsque les journalistes avaient quitté le dîner d'Etat. Le président français apparaît micro à la main, installé derrière un piano, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux par Agnès Vahramian, directrice de la radio publique franceinfo, invitée de ce diner d'Etat à Erevan.

Il interprète «La Bohème», tube incontournable du chanteur franco-arménien Charles Aznavour datant de 1965. «Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux nous ne cessions d'y croire», chante Emmanuel Macron sur ces images.

Charles Aznavour, décédé en 2018 à 94 ans, était le fils d'immigrés arméniens venus s'installer en France. Emmanuel Macron était accompagné à la batterie par le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, qui est batteur dans un groupe de variété jazz. Le président arménien Vahagn Khatchatourian a également repris au piano «Les Feuilles Mortes», écrit par le poète français Jacques Prévert.

Emmanuel Macron, amateur de variété française, avait déjà entonné «La Bohème» lors d'un dîner à l'Elysée en 2023. Il achève, mardi, une visite d'Etat en Arménie, ex-république soviétique partagée entre aspirations européennes et liens historiques avec la Russie, par la signature d'un partenariat et de contrats destinés à intensifier une relation bilatérale déjà dense.

La France, où vit la plus grande diaspora arménienne après celles en Russie et aux Etats-Unis, avec 400.000 personnes, a une longue histoire d'amitié et de solidarité avec ce petit pays très francophile de trois millions d'habitants.