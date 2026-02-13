  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Antisémitisme Emmanuel Macron réclame des mesures fortes pour les élus

ATS

13.2.2026 - 15:08

Le président français Emmanuel Macron a dénoncé vendredi «l'hydre antisémite», qui s'est immiscée «dans chaque interstice» de la société française depuis vingt ans. Une déclaration faite alors que les actes antisémites atteignent un niveau particulièrement élevé dans le pays.

Keystone-SDA

13.02.2026, 15:08

M. Macron a aussi souhaité une «peine d'inéligibilité obligatoire» pour les élus coupables «d'actes et propos antisémites, racistes et discriminatoires».

À l'occasion de son hommage à Ilan Halimi, jeune juif séquestré et torturé à mort en 2006, le chef de l'Etat a souligné que la lutte contre l'antisémitisme doit être «le combat de chaque Français», parce que «lorsque dans la patrie, un juif est en danger, c'est la patrie elle-même qui est en danger».

Il a dénoncé «l'antisémitisme islamiste à l'origine du pogrom du 7-Octobre» et «l'antisémitisme d'extrême gauche (...) qui le dispute à celui d'extrême droite et ses clichés sur la puissance et la richesse».

Le nombre d'actes antireligieux en France s'est maintenu à un niveau similaire en 2025 à celui de 2024, avec un total de 2489 faits recensés, dont plus de la moitié (1320) étaient des actes antisémites, a annoncé jeudi le ministère de l'Intérieur. Quelques 843 actes antichrétiens et 326 actes antimusulmans ont aussi été recensés.

«Actes intolérables». Violents heurts à la Philharmonie de Paris : Marine Le Pen voit rouge !

«Actes intolérables»Violents heurts à la Philharmonie de Paris : Marine Le Pen voit rouge !

Forte hausse

Depuis 25 ans, les actes antisémites «n'ont jamais été aussi élevés que pendant les trois dernières années», selon le ministère, dans un contexte de forte hausse à la suite des attaques sanglantes du Hamas le 7 octobre 2023, commises sur le sol israélien, note le ministère. Entre 2023 et 2024, ces actes avaient été multipliés par quatre.

Ce vendredi, M. Macron s'en est aussi pris à «l'antisémitisme qui utilise le masque de l'antisionisme pour progresser à bas bruit». «Celui-là même qui, dans une inversion historique vertigineuse, entend faire des juifs des génocidaires», a-t-il jugé.

Pour lutter «contre le poison de la haine numérique», la France «demandera des comptes aux grandes plateformes et des résultats mesurables dans le retrait rapide des contenus haineux». «Si les engagements ne sont pas tenus, nous activerons le droit européen qui prévoit des amendes significatives», a-t-il assuré.

«N'en déplaise à certaines puissances qui voudraient nous donner des leçons: dans la France des Lumières, le free speech (la liberté d'expression, ndlr) s'arrête à l'antisémitisme et au racisme», a-t-il insisté, dans une allusion aux États-Unis.

M. Macron a rappelé que les politiques doivent être «des sentinelles de la République», et que «trop souvent, les peines délivrées contre les auteurs de délits et crimes antisémites semblent dérisoires», ajoutant que le gouvernement et le Parlement «travailleront à un renforcement de la pénalisation des actes antisémites et racistes».

La cérémonie s'est tenue vingt ans jour pour jour après la mort d'Ilan Halimi, retrouvé agonisant le long d'une voie ferrée et décédé lors de son transfert à l'hôpital au terme de trois semaines de sévices. Le chef de l'État a ensuite planté un chêne dans le jardin de l'Élysée, siège de la Présidence de la République, «symbole d'enracinement de la mémoire d'Ilan Halimi dans la République».

Les plus lus

Avocats des Moretti attaqués : les bâtonniers réagissent
Une avalanche sème la mort à Val d'Isère
Tollé autour de Morandini : la démission fracassante d’une célèbre journaliste !
Le domaine skiable d’Adelboden-Lenk touché par une avalanche
À Bormio, un calme olympien qui dévoile le revers de la médaille
«Je n’ai plus rien à perdre : samedi, ce sera tout pour l’or en géant»