Le président français Emmanuel Macron a dénoncé vendredi «l'hydre antisémite», qui s'est immiscée «dans chaque interstice» de la société française depuis vingt ans. Une déclaration faite alors que les actes antisémites atteignent un niveau particulièrement élevé dans le pays.

Emmanuel Macron souhaite une "peine d'inéligibilité obligatoire" pour les élus coupables d'"actes et propos antisémites et racistes"#BFM2 pic.twitter.com/JBzcVj2R3a — BFM (@BFMTV) February 13, 2026

Keystone-SDA ATS

M. Macron a aussi souhaité une «peine d'inéligibilité obligatoire» pour les élus coupables «d'actes et propos antisémites, racistes et discriminatoires».

À l'occasion de son hommage à Ilan Halimi, jeune juif séquestré et torturé à mort en 2006, le chef de l'Etat a souligné que la lutte contre l'antisémitisme doit être «le combat de chaque Français», parce que «lorsque dans la patrie, un juif est en danger, c'est la patrie elle-même qui est en danger».

Il a dénoncé «l'antisémitisme islamiste à l'origine du pogrom du 7-Octobre» et «l'antisémitisme d'extrême gauche (...) qui le dispute à celui d'extrême droite et ses clichés sur la puissance et la richesse».

Le nombre d'actes antireligieux en France s'est maintenu à un niveau similaire en 2025 à celui de 2024, avec un total de 2489 faits recensés, dont plus de la moitié (1320) étaient des actes antisémites, a annoncé jeudi le ministère de l'Intérieur. Quelques 843 actes antichrétiens et 326 actes antimusulmans ont aussi été recensés.

Forte hausse

Depuis 25 ans, les actes antisémites «n'ont jamais été aussi élevés que pendant les trois dernières années», selon le ministère, dans un contexte de forte hausse à la suite des attaques sanglantes du Hamas le 7 octobre 2023, commises sur le sol israélien, note le ministère. Entre 2023 et 2024, ces actes avaient été multipliés par quatre.

Ce vendredi, M. Macron s'en est aussi pris à «l'antisémitisme qui utilise le masque de l'antisionisme pour progresser à bas bruit». «Celui-là même qui, dans une inversion historique vertigineuse, entend faire des juifs des génocidaires», a-t-il jugé.

Pour lutter «contre le poison de la haine numérique», la France «demandera des comptes aux grandes plateformes et des résultats mesurables dans le retrait rapide des contenus haineux». «Si les engagements ne sont pas tenus, nous activerons le droit européen qui prévoit des amendes significatives», a-t-il assuré.

«N'en déplaise à certaines puissances qui voudraient nous donner des leçons: dans la France des Lumières, le free speech (la liberté d'expression, ndlr) s'arrête à l'antisémitisme et au racisme», a-t-il insisté, dans une allusion aux États-Unis.

M. Macron a rappelé que les politiques doivent être «des sentinelles de la République», et que «trop souvent, les peines délivrées contre les auteurs de délits et crimes antisémites semblent dérisoires», ajoutant que le gouvernement et le Parlement «travailleront à un renforcement de la pénalisation des actes antisémites et racistes».

La cérémonie s'est tenue vingt ans jour pour jour après la mort d'Ilan Halimi, retrouvé agonisant le long d'une voie ferrée et décédé lors de son transfert à l'hôpital au terme de trois semaines de sévices. Le chef de l'État a ensuite planté un chêne dans le jardin de l'Élysée, siège de la Présidence de la République, «symbole d'enracinement de la mémoire d'Ilan Halimi dans la République».