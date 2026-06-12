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«C'est important de rallumer ces bougies» Émotion et recueillement à Fleurance pour les obsèques de Lyhanna

Basile Mermoud

12.6.2026

Les obsèques de Lyhanna, collégienne de 11 ans retrouvée morte le 4 juin dans le Gers, se sont déroulées vendredi dans le cimetière de Fleurance, la ville où elle était scolarisée, avec plusieurs centaines de personnes.

Obsèques de Lyhanna
Obsèques de Lyhanna. Le cercueil bleu a été porté par les agents des pompes funèbre vers son lieu d'inhumation. 

Le cercueil bleu a été porté par les agents des pompes funèbre vers son lieu d'inhumation. 

Photo: AFP

Obsèques de Lyhanna. Les gens avaient l’opportunité dans la foulée de la cérémonie publique de laisser un petit mot d'hommage sur un livre d’or.

Les gens avaient l’opportunité dans la foulée de la cérémonie publique de laisser un petit mot d'hommage sur un livre d’or.

Photo: AFP

Obsèques de Lyhanna. A l'appel de l'association des maires de France dans le Gers, les citoyens se sont rassemblés devant certaines mairies du département.

A l'appel de l'association des maires de France dans le Gers, les citoyens se sont rassemblés devant certaines mairies du département.

Photo: AFP

Obsèques de Lyhanna. Dans l'enquête sur la mort de la collégienne, le suspect numéro un est Jérôme Barella, un père de famille de 41 ans dont la fille aînée était amie de Lyhanna.

Dans l'enquête sur la mort de la collégienne, le suspect numéro un est Jérôme Barella, un père de famille de 41 ans dont la fille aînée était amie de Lyhanna.

Photo: AFP

Obsèques de Lyhanna
Obsèques de Lyhanna. Le cercueil bleu a été porté par les agents des pompes funèbre vers son lieu d'inhumation. 

Le cercueil bleu a été porté par les agents des pompes funèbre vers son lieu d'inhumation. 

Photo: AFP

Obsèques de Lyhanna. Les gens avaient l’opportunité dans la foulée de la cérémonie publique de laisser un petit mot d'hommage sur un livre d’or.

Les gens avaient l’opportunité dans la foulée de la cérémonie publique de laisser un petit mot d'hommage sur un livre d’or.

Photo: AFP

Obsèques de Lyhanna. A l'appel de l'association des maires de France dans le Gers, les citoyens se sont rassemblés devant certaines mairies du département.

A l'appel de l'association des maires de France dans le Gers, les citoyens se sont rassemblés devant certaines mairies du département.

Photo: AFP

Obsèques de Lyhanna. Dans l'enquête sur la mort de la collégienne, le suspect numéro un est Jérôme Barella, un père de famille de 41 ans dont la fille aînée était amie de Lyhanna.

Dans l'enquête sur la mort de la collégienne, le suspect numéro un est Jérôme Barella, un père de famille de 41 ans dont la fille aînée était amie de Lyhanna.

Photo: AFP

Agence France-Presse

12.06.2026, 17:57

Sous un grand soleil, le corbillard blanc a fait son entrée dans le cimetière peu après 14h30, suivi par plusieurs centaines de personnes qui se sont regroupées ensuite devant un pupitre et un portrait de la petite fille.

Le cercueil bleu a été porté par les agents des pompes funèbre vers son lieu d'inhumation où seule la famille a pu se recueillir. Les gens avaient l’opportunité dans la foulée de la cérémonie publique de laisser un petit mot d'hommage sur un livre d’or.

Lors de la cérémonie, le maire de Fleurance, Grégory Bobbato, a pris la parole. «Nous ne disons pas au revoir à un symbole, une lutte, mais à une enfant de 11 ans et demi: Lyhanna», a dit l'édile, avant de saluer la «leçon de vie» donnée par les parents de l'adolescente, Charly et Martial.

«Une leçon face à leur absolue dignité au moment d'affronter le pire : perdre un enfant. Une leçon, enfin, dans leur façon de nous ramener sans cesse à l'essentiel», a affirmé Grégory Bobbato.

Au balcon de la mairie de Fleurance, les drapeaux étaient en berne, vendredi matin, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Devant le collège Hubert-Reeves, où elle a été aperçue pour la dernière fois le 29 mai, montant dans la voiture du principal suspect, Jérôme Barella, plusieurs dizaines de bouquets de fleurs, des bougies et des peluches étaient posés au pied d'un cèdre du Liban, où une pancarte rendait «hommage à Lyhanna et à tous les enfants victimes».

Sandy Lannes, 45 ans, «maman, grand-maman et tatie», «vient tous les soirs rallumer les bougies pour Lyhanna». «C'est important de rallumer ces bougies. J'espère que ça ne tombera pas dans l'oubli avec la Coupe du monde», ajoute cette mère de deux enfants et grand-mère de trois petits-enfants, «dont quatre filles», tient-elle à préciser.

Affaire Lyhanna. Bardella estime que Darmanin aurait dû présenter sa démission

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A l'appel de l'association des maires de France dans le Gers, les citoyens se sont rassemblés devant certaines mairies du département, dont une centaine devant celle d'Auch, a constaté un photographe de l'AFP.

Michel Baylac, président de l'association des maires de France dans le Gers, était à l'origine de cette initiative: l'idée, c'était d'«être en communion avec la famille aujourd'hui, au même moment, et sans troubler l'intimité familiale (...) tout simplement pour dire qu'on pense à Lyhanna», a-t-il déclaré à l'AFP.

Des motards se sont par ailleurs élancés d'Auch en formant un cortège, pour relier Fleurance, afin de célébrer «la petite Lyhanna partie beaucoup trop tôt».

Dans l'enquête sur la mort de la collégienne, le suspect numéro un est Jérôme Barella, un père de famille de 41 ans dont la fille aînée était amie de Lyhanna. Interpellé par les gendarmes le lendemain de la disparition, il est en détention provisoire depuis sa mise en examen pour enlèvement le 1er juin.

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08.06.2026

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