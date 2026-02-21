Empêtrée dans les scandales, la popularité de la monarchie norvégienne s’effondre

La popularité de la famille royale norvégienne, empêtrée dans les scandales, est au plus bas d'après un sondage publié samedi par la télévision publique NRK.

(FILES) Crown Princess Mette-Marit of Norway attends a dinner with the heads of State of Sweden, Denmark, Finland, Iceland and Norway to mark 25th anniversary of the Nordic Embassies, at Bellevue presidential palace on October 21, 2024. Norway's Crown Princess Mette-Marit has been placed on sick leave for at least a week due to a rare lung condition from which she suffers, the palace said on October 24, 2024. (Photo by Sebastian Gollnow / POOL / AFP) AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

60% de la population norvégienne soutient la monarchie, dix points de moins qu'un mois auparavant, un niveau «qui n'a jamais été aussi bas», a précisé NRK. La période est tourmentée pour la famille royale norvégienne.

La princesse Mette-Marit, qui s'est mariée avec le prince héritier Haakon en 2001, apparaît à de multiples reprises dans les millions de pages diffusées par le ministère américain de la Justice, révélant une complicité insoupçonnée entre elle et le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein.

Sur une échelle de 1 à 10, sa note a diminué de moitié, passant de de 7,4 à 3,7. Fin janvier, dans une autre enquête d'opinion publiée par la chaîne TV2, 47,6% des personnes interrogées disaient qu'elle ne devrait pas devenir reine, et seules 28,9% répondent le contraire.

Son fils Marius Borg Høiby, né d'une brève relation antérieure à son mariage avec Haakon est lui jugé pour 38 chefs d'accusation, dont quatre viols et des violences sur des proches.

Le jeune homme de 29 ans, qui ne fait pas partie de la famille royale, conteste les accusations les plus graves. Le roi Harald, qui fête ses 89 ans samedi, est le membre le plus populaire de la famille royale, avec une note de 9,2, loin devant son fils qui obtient 7,9. Le sondage a été réalisé par l'institut Norstat sur un échantillon de plus d'un millier de personnes.