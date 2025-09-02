Entre progrès et reculs, Kiev frappe avec ses nouveaux missiles Flamingo

Kiev poursuit ses attaques stratégiques contre les raffineries et stations de pompage russes, déployant pour la première fois son nouveau missile de croisière Flamingo. Sur le front, la situation reste contrastée.

Neuer ukrainischer Marschflugkörper: FP-5 Flamingo erstmals im Einsatz Die FP-5 Flamingo der ukrainischen Armee ist erstmals offiziell im Einsatz gewesen: Die neuen ukrainischen Marschflugkörper haben nach Angaben des Militärs am 30. August ihre Premiere auf dem Schlachtfeld gefeiert. Ein Telegram-Video zeigt, wie drei Raketen an einem unbekannten Ort aufsteigen. 01.09.2025

Philipp Dahm Philipp Dahm

Pas le temps? blue News résume pour toi L’Ukraine intensifie ses frappes contre les infrastructures énergétiques russes.

Conséquences : pénurie de carburant dans les zones occupées et effondrement des bénéfices des entreprises.

Première utilisation du missile de croisière FP-5 Flamingo : cible visée, une installation du FSB en Crimée.

Au sud, Moscou obtient des résultats mitigés sur le front.

À l’est, la pression s’accentue sur la ville stratégique de Lyman.

Kiev reprend du terrain près de Kupyansk, inversant les pertes précédentes. Montre plus

L’Ukraine intensifie ses frappes sur le secteur énergétique russe, visant à nouveau des installations déjà ciblées en août.

La raison : Moscou parvient parfois à réparer rapidement les dégâts. Seules des frappes répétées peuvent donc réellement perturber les capacités énergétiques russes. Dans cette logique, Kiev a de nouveau visé ces derniers jours plusieurs raffineries, notamment à Krasnodar, dans la région éponyme, ainsi qu’à...

Ukraine once again imposed sanctions on Russia's oil refineries.



Ukraine struck the Krasnodar refinery, which accounts for 1.1% of Russia's total oil production, the Syzran refinery, which accounts for 3%, and the Aleksinsky chemical plant with drones. 1/ pic.twitter.com/A6L2PPh2Ol — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) August 31, 2025

... Syzran dans l'oblast de Samara.

/5. 🎥Additional footage of fire on the territory of Syzran oil refinery pic.twitter.com/8XB8Xv72xM — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 30, 2025

Dans l’oblast de Briansk, une station de pompage essentielle au fonctionnement de l’oléoduc Druzhba — l’un des principaux axes d’exportation de pétrole russe vers l’Europe — a de nouveau explosé.

💥 Russia: Ukraine destroyed a diesel pumping station in Bryansk region that supplied the Russian military in occupied Ukraine using the main Druzhba oil pipeline network.

Annual pumping capacity of 10.5 million tons.

This could have a significant impact. pic.twitter.com/lMTGK3MCHv — Igor Sushko (@igorsushko) August 29, 2025

Cette stratégie ukrainienne pourrait avoir des conséquences significatives si la Russie ne parvient pas à restaurer rapidement les infrastructures visées. Toutefois, Moscou n’a pas à redouter une pénurie de diesel pour ses forces armées : les capacités de raffinage du pays restent largement suffisantes pour couvrir les besoins militaires.

Pénurie de carburant et effondrement des bénéfices

L’objectif de Kiev est clair: réduire les revenus des géants russes du pétrole, dont une part importante des bénéfices est captée par le Kremlin pour financer l’effort de guerre. Et la stratégie semble porter ses fruits: cette année, les chiffres d’affaires de ces groupes ont chuté de manière significative, enregistrant une baisse comprise entre 50 % et 68 %, selon les données disponibles.

Bloomberg reports Russian oil majors saw sharp profit drops in H1 2025 due to low crude prices, EU/US sanctions, and a stronger ruble. Rosneft’s income fell 68%; Lukoil, Gazprom Neft, and Tatneft posted 50–62% declines. Sanctions expanded discounts on Russian oil, further… pic.twitter.com/nQM4h69juM — WarTranslated (@wartranslated) August 30, 2025

Si les exportations de pétrole russes ont légèrement augmenté, cette hausse s’expliquerait principalement par une baisse des capacités de raffinage sur le territoire. En conséquence, l’essence se fait rare dans certaines régions périphériques ainsi que dans les territoires ukrainiens occupés. La production de kérosène, essentiel à l’aviation militaire, a également été affectée par les frappes ciblées.

Sous ces auspices, Kiev introduit une arme qui a tout pour changer le cours de la guerre: Le FP-5 Flamingo a été officiellement utilisé pour la première fois.

Premier déploiement du Flamingo en Crimée

Selon l’armée, les nouveaux missiles de croisière ukrainiens ont été utilisés pour la première fois sur le champ de bataille le 30 août. Une vidéo diffusée sur Telegram montre le lancement de trois missiles depuis un site non identifié — à visionner en tête d’article.

L’objectif présumé de ces trois missiles aurait été une installation du FSB, le service de renseignement intérieur de Vladimir Poutine, située en Crimée. Près de la localité d’Armyansk, une caserne ainsi que six aéroglisseurs auraient été visés et touchés, selon des sources non confirmées.

With the Druzhba pipeline been constantly under attack and practically dead in the water, let us look over to the other big pipelines: Northern Lights / Yamal-Europe, as well its connected side links such the one leading to Vyborg and Ust-Luga.



Those pipelines a natural gas… pic.twitter.com/s9d5nWk8Bj — (((Tendar))) (@Tendar) August 30, 2025

Le Flamingo aurait une portée estimée à 300 kilomètres et pourrait transporter jusqu’à une tonne d’explosifs. Une telle capacité ouvre des perspectives inquiétantes : si ces armes venaient à être utilisées en profondeur sur le territoire russe, notamment contre des raffineries ou des stations de pompage, les conséquences pourraient être considérables.

Sud et sud-est : revers et succès pour Poutine

Quelle est la situation sur la ligne de front? Tout d’abord, un coup d’œil vers le sud, dans l’oblast de Zaporijjia : près du village de Mala Tokmatchka, l’armée russe a réalisé une action rare ces derniers temps, en lançant une attaque avec des véhicules blindés.

The 118th brigade is crushing a large mechanized assault on Mala Tokmachka. The russians are eating shit is double portions. pic.twitter.com/6PspKpPYki — Rocke Fella - NAFO Raccoon (@NAFORaccoon) August 31, 2025

Sans succès toutefois : deux T-72, deux BMP-1 et deux BMP-3 ont été retirés de la circulation par la 118e brigade mécanisée. Le président ukrainien avait récemment averti que la Russie rassemblait des troupes au sud de la Font en vue d'une attaque de plus grande envergure.

La région de Komyschuwacha (X) le 15 août. DeepStateMap

Nous parcourons la ligne de front 65 kilomètres plus au nord-est, où l'armée russe peut fêter ses succès près de Komyschuwacha - également dans l'oblast de Zaporijjia.

La région de Komyschuwacha (X) le 31 août. DeepState Map

Est : pression sur la ville clé de Lyman

Sur le front à l'est, la situation reste inchangée à Pokrovsk. A 90 kilomètres au nord-est, la pression augmente également sur une ville ukrainienne: ici, Lyman, dans l'oblast de Donetsk, est prise entre deux feux. L'image montre comment:

YouTube/Reporting from Ukraine

Depuis Yampolivka et Torske (1), l'armée russe tente de progresser vers l'ouest en direction de Lyman (2). Si elle prenait la ville, plusieurs options s'offriraient au Kremlin : Les soldats pourraient avancer d'environ 28 kilomètres jusqu'à la rivière Oskil (3) afin d'encercler les Ukrainiens sur la rive orientale.

Soldiers from the Tank Battalion of the 63rd Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Ground Forces eliminated Russian occupiers who were attempting to reach Ukrainian positions in the village of Torske, Donetsk region, in eastern Ukraine.



Source: ombr_63

#Ukraine️… pic.twitter.com/s1z9Erlp0A — Ulfh3dnar (@Ulfh3dnar_) August 14, 2025

Un encerclement serait également envisageable à Siversk (4), situé à 20 kilomètres au sud-est de Lyman. L'objectif principal de Moscou est toutefois de conquérir Sloviansk et Kramatorsk (5), qui sont lourdement fortifiées. Derrière les deux villes commence une plaine difficile à défendre.

Ukrainian Air Force F-16AM Fighting Falcon on a combat air patrol, armed with a pair of AIM-120C AMRAAMs and AIM-9L/M Sidewinder air-to-air missiles. pic.twitter.com/7022rXAxod — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 31, 2025

Mais la ligne de défense ukrainienne tient bon. Les forces russes ont certes progressé en traversant une forêt au sud de Torske, se rapprochant ainsi du village. Cependant, elles restent vulnérables sur leurs flancs. Les drones ukrainiens perturbent efficacement l’artillerie adverse, et si un groupe russe parvient à percer, les chars ukrainiens interviennent rapidement pour repousser l’offensive.

La situation à Torske selon Reporting from Ukraine. Reporting from Ukraine

L'armée ukrainienne a également réussi à repousser l'ennemi 80 kilomètres plus au nord, à Kupjansk. Là, les Russes avaient avancé à l'ouest de la ville, mais ils ont désormais pu être partiellement chassés par la rivière.

La zone reconquise près de Kupjansk (en bleu). DeepStateMap

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.