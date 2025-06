En bombardant l'Iran, Trump fait le pari hasardeux de la force

Le président Donald Trump s'exprime depuis la salle Est de la Maison Blanche à Washington, samedi 21 juin 2025, après que l'armée américaine a frappé trois sites nucléaires et militaires iraniens, se joignant ainsi directement à l'effort d'Israël pour décapiter le programme nucléaire du pays, en présence du vice-président JD Vance, du secrétaire d'État Marco Rubio et du secrétaire à la Défense Pete Hegseth. (Carlos Barria/Pool via AP)

KEYSTONE