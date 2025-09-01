  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Sommet en Chine Poutine défend l'offensive en l'Ukraine et blâme l'Occident

ATS

1.9.2025 - 08:00

Le président russe Vladimir Poutine a défendu lundi son offensive en Ukraine. Il a une nouvelle fois accusé l'Occident d'avoir déclenché le conflit, lors d'un sommet organisé par Pékin à Tianjin, en Chine.

Vladimir Poutine discute avec le président chinois Xi Jinping et le premier ministre indien Narendra Modi à Tianjin.
Vladimir Poutine discute avec le président chinois Xi Jinping et le premier ministre indien Narendra Modi à Tianjin.
sda

Keystone-SDA

01.09.2025, 08:00

«Cette crise n'a pas été déclenchée par l'attaque de la Russie en Ukraine, elle est le résultat d'un coup d'Etat en Ukraine, qui a été soutenu et provoqué par l'Occident», a déclaré M. Poutine lors d'un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS).

Cette déclaration fait référence aux mouvements pro-européens du Maïdan en Ukraine, qui ont forcé le président prorusse du pays à quitter le pouvoir en 2014. Moscou avait alors annexé la péninsule de Crimée et soutenu des séparatistes prorusses dans l'est du pays, déclenchant une guerre civile.

«La deuxième cause de la crise, ce sont les tentatives constantes de l'Occident pour attirer l'Ukraine dans l'Otan», a ajouté le dirigeant russe. Il s'exprimait devant ses principaux alliés: le président chinois Xi Jinping, le Premier ministre indien Narendra Modi et le président iranien Massoud Pezeshkian.

«Nous apprécions grandement les efforts et les propositions de la Chine, de l'Inde et de nos autres partenaires stratégiques, qui visent à contribuer à la résolution de la crise ukrainienne», a déclaré le président russe.

Sommet à Tianjin. Relations internationales: Xi dénonce une «mentalité de guerre froide»

Sommet à TianjinRelations internationales: Xi dénonce une «mentalité de guerre froide»

Jusqu'ici, les propositions de paix entre Moscou et Kiev ont échoué, malgré les appels du président américain Donald Trump à conclure un accord. M. Poutine a rejeté les appels à un cessez-le-feu, demandant à l'Ukraine de céder davantage de territoire et de renoncer au soutien occidental. Kiev a refusé, jugeant ces exigences irrecevables.

L'OCS est présentée par Pékin et Moscou comme faisant contrepoids à l'Otan. En marge du sommet de Tianjin, M. Poutine devrait s'entretenir lundi avec les présidents turc et iranien et le Premier ministre indien. MM. Xi et Poutine devraient avoir des discussions mardi à Pékin.

Les plus lus

Un alpiniste s'insurge: «J'ai vu une femme en soutien-gorge à 2700 mètres!»
Carnet noir: un grand homme du sport suisse nous a quittés
Voici 7 changements qui vous attendent en septembre
«Contre Björn Borg, le bruit des avions était insupportable»
Et si Trump prenait le contrôle de la Fed?  – «C'est un danger très sérieux»
Un motard pincé après 47 dépassements à l'intérieur du Gothard