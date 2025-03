En coulisses, Trump dévoile son véritable plan Poutine

Les Etats-Unis tentent de détacher la Russie de la sphère d'influence de la Chine. C'est une entreprise risquée qui pourrait diviser l'Occident.

Les silhouettes de Trump et Poutine. Photo d'archives : KEYSTONE

Le président américain Donald Trump mise sur un tournant radical de sa politique étrangère : il veut rapprocher la Russie des Etats-Unis - et ainsi la détacher de son partenariat stratégique avec la Chine.

L'idée sous-jacente est la suivante : une alliance affaiblie entre Moscou et Pékin ferait pencher la balance du pouvoir mondial en faveur des Etats-Unis. C'est ce que Trump révèle en coulisses, selon plusieurs rapports. Mais les experts préviennent que ce plan pourrait échouer et diviser l'Occident à la place.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie s'est fortement liée à la Chine. Face aux sanctions occidentales, Pékin est devenu indispensable à Moscou sur le plan économique. Les deux Etats collaborent également plus étroitement que jamais sur le plan militaire.

Affaiblir l'axe Moscou-Pékin

Les Etats-Unis considèrent cette alliance avec une inquiétude croissante - il y a la menace d'une alliance qui pourrait même défier Washington. Selon un rapport du «Wall Street Journal», Trump tente désormais de briser ce bloc.

Une fin rapide de la guerre en Ukraine pourrait jouer un rôle décisif. Selon des représentants du gouvernement américain, Trump mise sur la fin de la guerre le plus rapidement possible afin d'affaiblir l'axe Moscou-Pékin.

Dans ce contexte, des discussions auraient déjà eu lieu avec des représentants russes de haut rang. Le ministre des Affaires étrangères de Trump, Marco Rubio, a laissé entendre qu'il existait «d'incroyables possibilités de partenariat géopolitique avec la Russie».

Trump veut des relations plus étroites avec le Kremlin

Cet aspect pourrait également avoir joué un rôle dans l'esclandre de vendredi entre Volodymyr Selenskyj et Trump. Trump a remis en question la coopération avec Kiev et a laissé entendre que les Etats-Unis pourraient à l'avenir se concentrer davantage sur leurs propres intérêts économiques.

John Bolton, l'ancien conseiller à la sécurité de Trump, a mis le doigt sur le problème: «Si Trump aime quelqu'un, alors nous avons de bonnes relations. S'il n'aime pas quelqu'un, il ne l'aime pas». Déjà pendant la campagne électorale, Trump n'avait pas caché qu'il souhaitait à nouveau entretenir des relations plus étroites avec la Russie. Il y a quelques jours, le président américain a ensuite téléphoné directement au Kremlin - sans inclure l'Ukraine.

«La probabilité que cela réussisse tend vers zéro»

Mais ce plan est-il réaliste ? Les critiques établissent un parallèle avec la stratégie chinoise de Richard Nixon dans les années 1970, lorsque les Etats-Unis avaient délibérément exploité la division qui existait alors entre la Chine et l'Union soviétique. Mais aujourd'hui, la situation est différente.

Pas de dénominateur commun : Trump et Selenskyj vendredi. KEYSTONE

Moscou et Pékin ont déclaré une «amitié sans frontières» et leurs intérêts économiques, militaires et politiques sont étroitement liés. La Russie est dépendante de la Chine à bien des égards, notamment en matière de technologie et de relations commerciales.

L'ancien ambassadeur et expert en sécurité Wolfgang Ischinger s'exprime donc avec scepticisme dans le journalBild: «C'est bien sûr une idée séduisante que de vouloir enfoncer un coin entre la Chine et la Russie. Mais la probabilité que cela réussisse tend vers zéro». Johannes Volkmann, expert de la CDU sur la Chine, est du même avis : «L'idée de faire de la Russie un partenaire des Etats-Unis contre la Chine me semble être un vœu pieux».

Y a-t-il une avance purement tactique ?

Autre risque : alors que Trump mise sur un rapprochement avec Poutine, cela pourrait considérablement tendre les relations des Etats-Unis avec leurs alliés européens. Des fissures apparaissent déjà après l'esclandre de vendredi, l'Europe envoie un signal clair en direction des Etats-Unis avec son propre sommet de paix en Grande-Bretagne ce week-end.

Les chefs d'Etat européens craignent qu'une trop grande complaisance envers la Russie n'affaiblisse l'alliance occidentale. Mais, comme l'écrit l'analyste militaire australien Mick Ryan dans sa dernière analyse: «On ne peut qu'espérer que cela ne devienne pas un nouveau bavardage européen et que de véritables actions suivent».

En fin de compte, Vladimir Poutine pourrait accepter les avances de Trump pour des raisons purement tactiques - sans pour autant couper les liens étroits avec la Chine. Le président russe pourrait tenter de s'assurer des avantages économiques et politiques sans réellement s'aliéner son principal partenaire. Comme le souligne l'expert russe Alexander Gabuev au quotidien Bild : «La Russie sait que la Chine est son voisin - et que le Parti communiste restera encore longtemps au pouvoir. Une alliance durable avec les Etats-Unis n'est pas une option réaliste pour Poutine».