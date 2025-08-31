Portées en partie par le conflit israélo-palestinien, les agressions antisémites ont atteint des niveaux alarmants en Europe. Le phénomène pousse plusieurs gouvernements à durcir leurs législations face à un phénomène multiforme et encore mal mesuré, selon une enquête des bureaux de l'AFP.

Un tour des capitales européennes montre sans conteste une explosion des actes antisémites, particulièrement depuis le 7 octobre 2023.

Le sujet vient d'être l'objet d'une virulente passe d'armes entre autorités israélienne, américaine et française.

Récemment arrivé en France, où réside la plus importante communauté juive d'Europe (500'000 personnes), le nouvel ambassadeur américain Charles Kushner a été convoqué par l'exécutif pour avoir exprimé «sa profonde inquiétude face à la flambée de l'antisémitisme et à l'absence d'action suffisante du gouvernement».

Quelques jours plus tôt, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait accusé le président Emmanuel Macron «d'alimenter le feu antisémite» avec son intention de reconnaître l'Etat palestinien.

M. Macron avait répondu que les propos de M. Netanyahu «offensaient la France toute entière» et que la lutte contre l'antisémitisme «ne saurait être un sujet d'instrumentalisation».

Un tour des capitales européennes montre sans conteste une explosion des actes antisémites, particulièrement depuis le 7 octobre 2023, date des attaques sans précédent du Hamas contre Israël et du déclenchement de la guerre à Gaza.

En France, deux frères de 19 ans ont été placés jeudi en détention provisoire, soupçonnés d'avoir abattu un olivier planté en mémoire d'un jeune juif torturé à mort en 2006, Ilan Halimi.

En Grèce cet été, plusieurs escales du bateau de croisière israélien «Crown Iris» ont été perturbées par des manifestations hostiles de centaines de personnes, à l'appel notamment d'un syndicat proche du parti communiste.

En Grande-Bretagne, 26 incidents à caractère antisémite ont été rapportés pour la seule journée du 29 juin, au lendemain d'un concert au cours duquel le groupe Bob Vylan avait chanté «Mort, mort à l'IDF» (l'armée israélienne) au célèbre festival de Glastonbury, selon l'organisation juive CST.

«Partout dans le monde»

Aux Pays-Bas en novembre dernier, la police amstellodamoise avait été débordée par des ratonnades contre des supporters du club israélien Maccabi Tel Aviv – qui eux-mêmes avaient auparavant entonné des chants anti-arabes.

«Le phénomène de l'antisémitisme s'amplifie partout dans le monde», estime Michel Wieviorka, directeur d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS).

«Mais en même temps qu'il est global, le problème n'est pas le même d'un pays à un autre, en fonction de son Histoire, de sa structure politique et de l'importance de la présence juive sur son territoire. C'est tout le paradoxe», poursuit-il dans un entretien à l'AFP.

Les experts jugent hasardeux de désigner les pays les plus affectés.

En France, entre janvier et juin 2025, 646 actes antisémites ont été recensés par le ministère de l'Intérieur. Certes en baisse de 27% par rapport au premier semestre 2024, mais plus du double comparé à la même période en 2023.

En Allemagne, un nombre record de 6236 crimes et délits antisémites ont été recensés l'an dernier, presque trois fois plus qu'en 2022 selon l'agence de renseignement intérieur.

Les autorités britanniques ont quant à elles enregistré 3528 signalements d'actes antisémites l'an dernier – beaucoup se rapportant à des propos en ligne, un incident sur un campus universitaire, un badge jugé inapproprié porté par une infirmière du NHS...

En Espagne en revanche, le ministère de l'Intérieur n'a recensé que 37 cas l'an dernier.

«Cela fait partie des choses que je demande: que nous nous mettions d'accord au niveau de l'UE sur ce qui caractérise un acte antisémite», relève auprès de l'AFP Felix Klein, premier titulaire depuis 2017 du poste de «commissaire à la vie des Juifs en Allemagne et à la lutte contre l'antisémitisme».

Paradoxalement, le nombre élevé de signalements en Allemagne «est un bon signe», estime M. Klein, car il montre une confiance des plaignants dans la suite donnée à leur plainte.

«Nous estimons que derrière chaque acte antisémite signalé à la police, il y en a quatre ou cinq qui ne le sont pas. Le nombre réel est beaucoup plus élevé, en Allemagne comme dans tous les autres pays», prévient-il.

L'Allemagne est un des rares pays à classifier l'origine idéologique des actes antisémites: l'an dernier, près de la moitié (48%) étaient attribués à l'extrême droite.

La clé de l'éducation

Berlin a durci sa législation: à l'initiative de M. Klein, brûler un drapeau est illégal depuis 2021, tout comme appeler à boycotter les produits d'un pays, quel qu'il soit.

En Belgique comme en Italie, le nombre d'actes antisémites a doublé en 2024 comparé à l'année précédente. Dans ce dernier pays – 877 cas en 2024 – le gouvernement a publié en février un plan d'action contre l'antisémitisme. Les autorités suisses ont conclu mardi à la nécessité de faire de même, tant contre le racisme que l'antisémitisme.

Reste que «la législation ne peut pas tout résoudre», estime M. Wieviorka. «Là où nos pays pourraient faire plus, c'est en matière d'éducation, pas forcément pour les élèves, mais aussi pour les enseignants».

«Nous avons vu l'échec total de notre politique d'intégration le 7 octobre 2023, quand des gens ont fêté la mort de Juifs à Berlin et ailleurs», déplore M. Klein, selon qui nombre de manifestants étaient des immigrés d'assez longue date. «Nous avons laissé des sociétés parallèles se construire, surtout dans les grandes villes. Nous devons nous concentrer beaucoup plus sur l'enseignement des valeurs, et pas seulement de la langue», prône-t-il.