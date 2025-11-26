Convoqué mercredi suite à une incursion de drones en Moldavie, l'ambassadeur russe a eu la mauvaise surprise, en sortant du ministère des Affaires étrangères, de tomber nez-à-nez avec l'un de ces appareils, flanqué de l'inscription «Z».

La voiture de l'ambassadeur de Russie en Moldavie, Oleg Ozerov, est garée devant le ministère moldave des Affaires étrangères, où il a été convoqué pour une violation de l'espace aérien par un drone, à Chisinau, en Moldavie. Le 25 novembre, le ministère moldave de la Défense a déclaré que six drones avaient pénétré dans l'espace aérien pendant la nuit, dont l'un, un modèle distinctif à ailes delta avec un symbole Z russe peint à la bombe sur l'empennage, s'était posé sur un toit dans le village de Cuhurestii de Jos. IMAGO/SNA

Keystone-SDA ATS

Le gouvernement pro-européen de ce pays situé entre l'Ukraine et la Roumanie, membre de l'Otan, a ensuite publié sur les réseaux sociaux la vidéo montrant le diplomate, visiblement surpris sur le perron du ministère.

La veille, ce même appareil était tombé sur une maison, dans un village du nord-est de l'ancienne république soviétique, qui veut rejoindre l'Union européenne.

Assailli par les médias, le représentant du Kremlin, Oleg Ozerov, a tenté de faire bonne figure en évoquant un coup monté, le drone ayant été retrouvé posé sur le toit de la maison sans avoir causé de destruction.

Selon lui, l'incident n'est qu'une des «nombreuses tentatives destinées à nuire aux relations bilatérales, qui sont déjà au plus bas de leur histoire».

Note de protestation

Six drones ont violé mardi l'espace aérien moldave, provoquant l'évacuation de la localité où le drone est tombé, selon le gouvernement. Chisinau dit avoir remis à M. Ozerov «une note de protestation concernant ce survol illégal totalement inacceptable» et la «grave violation de sa souveraineté» de la Moldavie.

La Moldavie a vu à plusieurs reprises son espace aérien violé depuis l'invasion de son voisin ukrainien en 2022. Elle a expulsé de nombreux diplomates russes et a approuvé début novembre un projet de loi pour fermer, d'ici l'été prochain, le centre «pas du tout» culturel russe, selon des propos officiels.

La mesure, qualifiée de «russophobe», a été condamnée par le Kremlin et l'opposition prorusse dans le pays. Le texte attend une approbation finale par le parlement.