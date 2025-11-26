  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Coup monté» En Moldavie, l'ambassadeur russe reçu... avec un drone!

ATS

26.11.2025 - 19:13

Convoqué mercredi suite à une incursion de drones en Moldavie, l'ambassadeur russe a eu la mauvaise surprise, en sortant du ministère des Affaires étrangères, de tomber nez-à-nez avec l'un de ces appareils, flanqué de l'inscription «Z».

La voiture de l'ambassadeur de Russie en Moldavie, Oleg Ozerov, est garée devant le ministère moldave des Affaires étrangères, où il a été convoqué pour une violation de l'espace aérien par un drone, à Chisinau, en Moldavie. Le 25 novembre, le ministère moldave de la Défense a déclaré que six drones avaient pénétré dans l'espace aérien pendant la nuit, dont l'un, un modèle distinctif à ailes delta avec un symbole Z russe peint à la bombe sur l'empennage, s'était posé sur un toit dans le village de Cuhurestii de Jos.
La voiture de l'ambassadeur de Russie en Moldavie, Oleg Ozerov, est garée devant le ministère moldave des Affaires étrangères, où il a été convoqué pour une violation de l'espace aérien par un drone, à Chisinau, en Moldavie. Le 25 novembre, le ministère moldave de la Défense a déclaré que six drones avaient pénétré dans l'espace aérien pendant la nuit, dont l'un, un modèle distinctif à ailes delta avec un symbole Z russe peint à la bombe sur l'empennage, s'était posé sur un toit dans le village de Cuhurestii de Jos.
IMAGO/SNA

Keystone-SDA

26.11.2025, 19:13

Le gouvernement pro-européen de ce pays situé entre l'Ukraine et la Roumanie, membre de l'Otan, a ensuite publié sur les réseaux sociaux la vidéo montrant le diplomate, visiblement surpris sur le perron du ministère.

La veille, ce même appareil était tombé sur une maison, dans un village du nord-est de l'ancienne république soviétique, qui veut rejoindre l'Union européenne.

Assailli par les médias, le représentant du Kremlin, Oleg Ozerov, a tenté de faire bonne figure en évoquant un coup monté, le drone ayant été retrouvé posé sur le toit de la maison sans avoir causé de destruction.

Selon lui, l'incident n'est qu'une des «nombreuses tentatives destinées à nuire aux relations bilatérales, qui sont déjà au plus bas de leur histoire».

Note de protestation

Six drones ont violé mardi l'espace aérien moldave, provoquant l'évacuation de la localité où le drone est tombé, selon le gouvernement. Chisinau dit avoir remis à M. Ozerov «une note de protestation concernant ce survol illégal totalement inacceptable» et la «grave violation de sa souveraineté» de la Moldavie.

La Moldavie a vu à plusieurs reprises son espace aérien violé depuis l'invasion de son voisin ukrainien en 2022. Elle a expulsé de nombreux diplomates russes et a approuvé début novembre un projet de loi pour fermer, d'ici l'été prochain, le centre «pas du tout» culturel russe, selon des propos officiels.

La mesure, qualifiée de «russophobe», a été condamnée par le Kremlin et l'opposition prorusse dans le pays. Le texte attend une approbation finale par le parlement.

Les plus lus

Un homme ouvre le feu sur la Garde nationale
A Washington, le «Mar-a-Lago Face» est en plein essor
Il cache le corps de sa mère et se déguise en elle pour toucher sa pension!
Cotisations relevées et fin de la limite d’âge. Ce que prévoit la réforme
L'arbre généalogique de l'humanité ébranlé par un mystérieux pied
Suivez Arsenal - Bayern et Atlético - Inter en direct