«En raison de sa personnalité toxique, Macron est déconnecté des affects communs»

Dans son livre Le président toxique, Enquête sur le véritable Emmanuel Macron (Ed. Robbert Laffont), Etienne Campion dresse un portrait peu reluisant du chef de l’Etat français. Pour blue News, celui qui est également journaliste pour Marianne a accepté de revenir sur son ouvrage paru l’année dernière.

Emmanuel Macron vit un second quinquennat bien mouvementé. IMAGO/ZUMA Press Wire

Comment a germé l’idée d’écrire ce livre ?

«Comme journaliste, j’ai travaillé de façon empirique sur Emmanuel Macron. D’abord, pour mon journal, je me suis principalement intéressé aux intellectuels qui le côtoyaient. En effet, il faut savoir que tous les présidents de la République ont été entourés par une certaine intelligentsia. En revanche, dans le cas de Macron, j’ai constaté qu’à partir de 2023, il n’y avait plus vraiment d’intellectuels à ses côtés.»

«Pour comprendre cela, j’ai mené de nombreux entretiens avec des anciens proches du président et j’en suis arrivé à retracer tout son parcours de vie. Finalement, j’ai réussi à déceler une méthode que Macron utilise depuis très longtemps. Cette dernière consiste à séduire de façon tous azimuts pour attirer les gens dont il a besoin vers lui avant de les laisser tomber. En résumé, il est un «super-séducteur» mais sa séduction est souvent sans lendemain.»

«Emmanuel Macron a brisé le premier couple de Brigitte de manière extrêmement audacieuse» Etienne Campion Journaliste pour Marianne

Pourquoi avez-vous choisi de lier le président Macron au terme de «toxique» ?

«D’ordinaire, on qualifie un président avec des termes qui le placent au-dessus de la mêlée. J’en conviens, le mot «toxique» ramène Macron à quelque chose de moins noble mais c’est parce qu’il utilise les relations humaines dans ce qu’elles ont de moins reluisantes que ce mot lui convient. Comme je l’ai mentionné auparavant, le président est un personnage équivoque, qui change avec le temps.»

«Au début, il se montre onctueux avec toutes les personnalités qu’il rencontre avant de s’en éloigner brusquement. C’est pour cela qu’elles ont de la peine à faire leur deuil de Macron. Ce dernier est donc «toxique» car il a une formidable capacité à «sur-séduire» mais aussi à n’avoir jamais de remords. En fait, il compte aux yeux des autres, mais ne s’attache à personne. En quelque sorte, Macron est donc aussi un manipulateur.»

Au début de votre ouvrage, vous évoquez la jeunesse d’Emmanuel Macron et sa rencontre avec Brigitte. Quel est son rôle auprès du président ?

«Emmanuel Macron a brisé le premier couple de Brigitte de manière extrêmement audacieuse et talentueuse. Avec son épouse, on peut dire que Macron a opéré la séduction de la séduction. Par ailleurs, Brigitte a joué un rôle clé dans son ascension puisqu’elle lui a apporté de la stabilité et de la sécurité tout en lui permettant de rencontrer des personnages ayant du pouvoir. En revanche, cela a aussi eu pour conséquence de le déconnecter de la réalité et d’accentuer son isolement.»

Vous écrivez qu’Emmanuel Macron utilise avec constance la méthode du «mort-vivant» avec ses soutiens. Qu’est-ce que cela signifie ?

«En raison de sa personnalité toxique, Emmanuel Macron est déconnecté des affects communs. Dans ce sens, il est capable de séduire intensément les gens avant de soudainement les trahir puis de peut-être les recontacter comme si de rien n’était. Pour résumer, la méthode du «mort-vivant» vise à utiliser puis éliminer des proches, tout en leur laissant l’illusion d’une possible résurrection.»

En juin 2024, le second quinquennat d’Emmanuel Macron connait un tournant avec la dissolution de l’Assemblée nationale. Quels étaient les buts du président avec ce choix qui n’a guère porté ses fruits ?

«Pour beaucoup de monde, cette décision est inexplicable. Macron a peut-être voulu renverser la table en punissant son camp et le premier ministre Gabriel Attal car il était en guerre avec lui. Je pense également qu’il souhaitait qu’une cohabitation avec l’extrême-droite se mette en place afin qu’il puisse se présenter comme le garant de l’état de droit et des institutions face au méchant Rassemblement national (RN).»

«Cependant, en réalité, même le RN ne veut pas du pouvoir actuellement. Près de deux ans après l’échec de la dissolution, Macron brandit encore cette menace. C’est un jeu de poker menteur navrant pour les Français qui n’en peuvent plus.»

Vers la fin de votre livre, vous mentionnez que pour Jean-Pierre Chevènement, «la France est en péril, et Macron ne fait qu’aggraver la situation». Partagez-vous cette vision des choses avec l’ancien ministre de Jacques Chirac et François Mitterrand ?

«Oui, je partage ce constat dans la mesure où une multitude de sondages montre que les Français sont habités par l’idée que la France ne va pas bien. En 2017, Macron voulait empêcher la montée des extrêmes, donner plus de voix aux Français ou encore redonner de la vigueur à l’Europe. Neuf ans plus tard, force est de constater qu’il a raté son pari.»

Pour conclure, comment voyez-vous se terminer la présidence d’Emmanuel Macron ?

«Lors des élections législatives de 2022, Emmanuel Macron n’a pas fait campagne. Résultat des courses : il a seulement obtenu une majorité relative à l’Assemblée nationale. A partir de là, il a perdu la main et a vu ses fidèles s’éloigner. Aujourd’hui, plus personne ne se revendique comme macroniste en France.»

«Il est également important de garder à l’esprit que le président déteste viscéralement ses potentiels successeurs que sont Gabriel Attal et Edouard Philippe. En outre, il est aussi hanté à l’idée vivre le même destin que François Hollande, c’est-à-dire d’être trahi par l’un de ses proches et d’être finalement ringardisé. Je pense donc qu’il serait tenté par une nouvelle dissolution, voire une démission d’ici à la présidentielle de 2027.»

«Enfin, si Marine Le Pen ou Jordan Bardella lui succèdent, l’Histoire retiendra qu’il aura été le président qui aura propulsé le RN au pouvoir. Quoiqu’il en soit, la présidence d’Emmanuel Macron restera comme une séquence plutôt funèbre pour la France.»

