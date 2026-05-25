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Epidémie d’Ebola En RDC, des assaillants forcent un hôpital pour reprendre un corps, l'armée intervient

Basile Mermoud

25.5.2026

Des incidents sont survenus dans la nuit de dimanche à lundi à l'épicentre de l'épidémie de maladie Ebola en cours en République démocratique du Congo (RDC), des habitants qui voulaient reprendre une dépouille s'étant introduits dans l'hôpital local, a-t-on appris lundi de sources hospitalières.

Au cours des épidémies précédentes en RDC, la méfiance d'une partie de la population avait déjà créé des incidents.
Au cours des épidémies précédentes en RDC, la méfiance d'une partie de la population avait déjà créé des incidents.
AFP

Agence France-Presse

25.05.2026, 14:50

Mongbwalu, cité de quelque 130.000 habitants située dans la province congolaise de l'Ituri (nord-est), est le foyer de l'épidémie qui a déjà tué 204 personnes sur 867 cas suspects dans le pays d'Afrique centrale de plus de 100 millions d'habitants.

Dimanche soir, «un groupe de jeunes a attaqué l'hôpital à quatre reprises. Ils voulaient récupérer le corps d'un berger catholique décédé des suites de la maladie Ebola», a affirmé à l'AFP un responsable hospitalier sous couvert de l'anonymat. Il a précisé que le corps était celui «d'une figure emblématique bien connue, un leader religieux de Mongbwalu».

Des militaires sont intervenus pour disperser la foule avec des tirs de sommation. «La nuit d'avant-hier, mon véhicule a été touché» par des jets de pierre, et ces tensions «bloquent les activités de riposte» à l'épidémie, a ajouté la source médicale. Un autre source hospitalière a confirmé les incidents.

204 morts, pour l'instant. Une épidémie d'Ebola fait rage en RDC: plus de 900 cas suspects signalés

204 morts, pour l'instantUne épidémie d'Ebola fait rage en RDC: plus de 900 cas suspects signalés

Une tente d'isolement posée près de l'hôpital avait déjà été incendiée dans la nuit de vendredi à samedi. Aucun blessé n'avait été à déplorer. Au cours des épidémies précédentes en RDC, la méfiance d'une partie de la population avait déjà créé des incidents.

Des dizaines de tonnes de matériel ont été envoyées et des équipes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) déployées, mais la riposte tarde à s'organiser en Ituri.

Mal desservie par les routes et déchirée par des violences, l'Ituri est l'une des provinces les plus troublées de la RDC. Sa population est estimée à plus de huit millions d'habitants, parmi lesquels plus d'un million de déplacés sont entassés dans des camps.

L'actuelle épidémie de maladie Ebola en RDC est causée par le virus Bundibugyo, contre lequel il n'existe aujourd'hui ni vaccin, ni traitement spécifique, et qui présente un taux de létalité allant jusqu'à 50%. L'OMS a déclenché une alerte sanitaire internationale. L'épidémie, qui pourrait durer plus de deux mois, présente toutefois un risque faible au niveau mondial, selon l'OMS.

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