Le parti social-démocrate a reconnu mercredi avoir perdu la municipalité de Copenhague qu'il administrait depuis 1938 à l'issue des élections locales marquées par le recul de cette formation dirigée par la première ministre Mette Frederiksen.

Keystone-SDA ATS

«Nous avons perdu Copenhague», a reconnu devant la presse Pernille Rosenkrantz-Theil, la candidate sociale-démocrate à la mairie. «Je trouve cela extrêmement regrettable, mais il faut se remettre en selle», a-t-elle dit.

Dans la capitale danoise, son parti a perdu trois points par rapport aux dernières municipales en 2021. Il a rassemblé 12,7% des suffrages, loin derrière la Liste de l'Unité (formation rouge-verte) qui obtient 22,1% des voix et le parti populaire socialiste, avec 17,9%, d'après les résultats officiels.

Les négociations sont actuellement en cours pour déterminer qui obtiendra le poste de maire, probablement la tête de liste de l'une de ces deux formations. A l'échelle nationale, le parti social-démocrate devrait obtenir 26 mairies. Il en dirigeait jusqu'à présent 44 sur les 98 que compte le pays.

2e défaite

Sa cheffe, la première ministre Mette Frederiksen, a reconnu sa «responsabilité». «Nous nous attendions à un recul, mais il semble que ce recul soit plus important que ce que nous avions prévu, et cela n'est évidemment pas satisfaisant», a-t-elle déclaré dans la nuit.

C'est la deuxième fois depuis les législatives de 2022 et la formation d'une coalition entre les sociaux-démocrates, les libéraux et les modérés que son parti recule.

En 2024, les sociaux-démocrates étaient arrivés en deuxième position des élections européennes, derrière le parti populaire socialiste. Les Danois élisaient aussi mardi leurs conseils régionaux. A l'issue du vote, les sociaux-démocrates devraient diriger l'un d'entre eux, qui comprend Copenhague, les libéraux devraient eux être à la tête des trois autres.