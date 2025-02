Le président américain Donald Trump a lancé une vaste réorganisation du Pentagone, limogeant des officiers supérieurs et cherchant à licencier des milliers de travailleurs civils afin d'aligner l'armée américaine sur ses priorités.

Agence France-Presse Valérie Passello

Le dirigeant américain s'est attiré de ce fait les critiques des démocrates qui l'accusent, ainsi que le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, de vouloir politiser l'armée et s'assurer qu'elle soit dirigée par des personnes à la dévotion du président.

Rester au-dessus de la mêlée est un principe fondamental des forces armées américaines. Les militaires sont astreints à une stricte neutralité et n'ont pas le droit de s'engager dans certaines activités politiques.

M. Hegseth a insisté sur le fait que le président choisit simplement les dirigeants qu'il souhaite. «Il y a un contrôle civil de l'armée. Rien de tout cela n'est sans précédent», s'est-il défendu. M. Trump «a parfaitement le droit de choisir son équipe de conseillers-clés en matière de sécurité nationale et militaire», a ajouté M. Hegseth sur la chaîne Fox News.

Mais l'élu démocrate Jack Reed, membre du Comité des forces armées du Sénat, soutient que «ce que Trump et Hegseth essaient de faire, c'est de politiser le ministère de la Défense». «C'est le début d'une dégradation très, très sérieuse de l'armée», a jugé M. Reed sur ABC.

Vendredi, Donald Trump a annoncé le limogeage du général de l'armée de l'air Charles Q. Brown, le militaire le plus haut gradé des Etats-Unis, moins de deux ans après le début de son mandat de quatre ans en tant que président du Comité des chefs d'état-major interarmées.

M. Hegseth a ensuite déclaré qu'il cherchait aussi des remplaçants pour le principal officier de la marine américaine, l'amiral Lisa Franchetti, le vice-chef d'état-major de l'armée de l'air et d'autres hauts responsables militaires.

«Trump veut des béni-oui-oui»

Le Pentagone a en outre annoncé qu'il comptait réduire d'au moins 5% sa main d'oeuvre civile, actuellement forte de plus de 900.000 personnes, «pour générer de l'efficacité et recentrer le ministère sur les priorités du président».

Ces hauts gradés et ces employés civils sont poussés vers la sortie «non parce qu'ils ne sont pas compétents ou efficaces dans leur travail, mais parce que Trump veut des béni-oui-oui» autour de lui, a accusé le démocrate Adam Smith, membre du Comité des forces armées de la Chambre des représentants.

«Quiconque ne prête pas allégeance doit partir», a accusé M. Smith dans une vidéo postée sur X. «Cela sape vraiment la compétence et la capacité des personnes qui servent notre pays». Le remplacement des officiers supérieurs est conforme aux actions présidentielles passées, a souligné au contraire la secrétaire de presse adjoint du Pentagone, Kingsley Wilson.

«Truman a limogé le général MacArthur. Lincoln a limogé le général McClellan. Obama a limogé le général McChrystal. Pourtant, les Fake News prétendent toujours que nous sommes en territoire inexploré», a écrit Mme Wilson sur X.

Mais ces généraux ont été destitués pour des fautes bien précises: Douglas MacArthur pour avoir outrepassé son autorité et désobéi aux ordres, et George McClellan pour manque d'agressivité sur le champ de bataille. Stanley McChrystal a démissionné après avoir vertement critiqué dans des propos rapportés par la presse plusieurs hauts responsables de l'administration de Barack Obama.

Aucune accusation de mauvaise conduite n'a été portée contre les officiers récemment limogés. M Hegseth a seulement affirmé que Brown est «un homme honorable» mais «pas l'homme de la situation».

Les hauts responsables militaires relevés de leurs fonctions par un président le sont généralement «pour des questions de compétence», explique Seth Jones, président du Département de la défense et de la sécurité au Center for Strategic and International Studies.

«Pour le général Brown, par exemple, cela ne semble pas être dû à une question de compétence», poursuit ce chercheur. Et s'il s'avère vraiment que ces limogeages sont dus à d'autres raisons que des lacunes dans les aptitudes des intéressés, «alors c'est très inhabituel», estime-t-il.

M. Jones juge toutefois improbable qu'à ce stade, «la grande majorité des militaires en uniforme ait été politisée».

C'est lorsque les dirigeants civils et militaires en uniforme sont en désaccord que «vous jugez si l'armée a été politisée. Donnent-ils leur meilleur jugement militaire sur une question, ce à quoi ils sont tenus par serment? Nous verrons».

