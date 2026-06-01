  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Mondial 2026
  5. Highlights
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Pour des raisons militaires» En route pour Beyrouth, des ministres européens rebroussent chemin

ATS

1.6.2026 - 16:17

Les ministres allemand et norvégien en route pour Beyrouth afin d'y exprimer leur solidarité avec la population libanaise ont dû rebrousser chemin et annuler leur voyage lundi face aux risques de frappes israéliennes, ont annoncé leurs services respectifs.

La ministre allemande du Développement Reem Alabali Radovan (à dr.) et son homologue norvégien Asmund Aukrust ont interrompu leur voyage en phase d'approche de Beyrouth.
La ministre allemande du Développement Reem Alabali Radovan (à dr.) et son homologue norvégien Asmund Aukrust ont interrompu leur voyage en phase d'approche de Beyrouth.
IMAGO/

Keystone-SDA

01.06.2026, 16:17

La ministre allemande du Développement Reem Alabali Radovan et son homologue norvégien Asmund Aukrust ont interrompu leur voyage en phase d'approche de Beyrouth «pour des raisons militaires» en raison de la «situation qui s'aggrave rapidement», a indiqué une porte-parole du ministère allemand à l'AFP.

A Oslo, une porte-parole du gouvernement norvégien a confirmé à l'AFP l'annulation du voyage. Les deux responsables qui étaient à bord d'un avion militaire allemand ont finalement atterri à Chypre et l'appareil doit retourner à Berlin, selon le journal norvégien VG.

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a demandé lundi à l'armée de frapper «des cibles terroristes» dans la banlieue sud de Beyrouth. La veille, il avait ordonné l'intensification de l'offensive au Liban, où l'armée israélienne frappe des positions du Hezbollah, allié de Téhéran.

Dans le même temps, l'armée israélienne a appelé lundi les habitants de la banlieue sud densément peuplée de Beyrouth, bastion du Hezbollah, à évacuer, en prévision de frappes contre le mouvement pro-iranien.

«Si l'organisation 'terroriste' Hezbollah continue de tirer des roquettes en direction de villes et localités israéliennes, l'armée répondra en visant des objectifs dans le sud» de Beyrouth, a prévenu dans un message publié sur Télégram Avichay Adraee, un porte-parole militaire arabophone, appelant les habitants à quitter les lieux.

Guerre au Liban. Israël va frapper la banlieue sud de Beyrouth

Guerre au LibanIsraël va frapper la banlieue sud de Beyrouth

Solidarité

«Plus de 3000 personnes ont été tuées depuis le mois de mars. Ce qui se passe maintenant rend encore plus important de montrer notre solidarité», a déclaré le ministre norvégien de l'Aide au développement, Aasmund Aukrust, par téléphone à VG. Les Libanais «doivent savoir que, côté norvégien, nous continuerons à nous battre pour eux et pour le droit international humanitaire», a-t-il ajouté.

Dans une déclaration, Mme Alabali Radovan a appelé «toutes les parties» à la désescalade et exigé des négociations en vue d'un cessez-le-feu. Selon VG, les deux ministres devaient initialement rencontrer le président libanais, des membres de la société civile et des déplacés internes.

L'Iran a réaffirmé lundi que tout accord avec les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient était conditionné à un cessez-le-feu au Liban.

Les plus lus

Un piéton tué par une trottinette électrique qui fuyait la police
Truie frappée à coups de pelle, cadavres d'animaux: une porcherie vaudoise dans le viseur
Les punaises ruinent votre potager ? – Voici comment les chasser naturellement
Une nouvelle gueule de bois XXL pour la Suisse
Quand la mode africaine fait vibrer la Suisse – les looks forts de la soirée
Amour et IA : un sondage révèle un profond fossé générationnel