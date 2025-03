Pendant trois ans, le récit du Kremlin, relayé par les médias étatiques, a fait des Etats-Unis le grand adversaire que la Russie combat en Ukraine. Depuis le rapprochement du président américain Donald Trump avec Moscou, ce récit s'est reporté sur un nouvel ennemi: l'Europe.

Depuis l'appel téléphonique entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain le 12 février, Washington a épousé publiquement des éléments du narratif du Kremlin.

Le gouvernement Trump pousse pour une paix négociée le plus vite possible avec Moscou, quitte à marginaliser l'Ukraine et les Européens dans les futurs pourparlers, allant jusqu'à faire porter à Kiev la responsabilité de la poursuite du conflit. Les dirigeants européens, qui tentent de formuler une réponse commune au revirement américain, sont, eux, appelés à suppléer le crucial soutien de Washington.

Cette situation est du pain béni pour le Kremlin, qui a vite déplacé le blâme des Etats-Unis vers l'Europe, ce qui lui permet de maintenir son discours sur l'Occident hostile tout en ouvrant la porte à une coopération avec Washington.

Macron et Starmer

«L'Europe remplace les États-Unis en tant que croquemitaine dans notre propagande et la remplacera progressivement dans l'esprit des gens», estime le politologue russe Konstantin Kalatchev. «Notre peuple ne peut pas vivre sans l'image de l'ennemi, sans l'image de l'autre, étranger et hostile», a-t-il expliqué à l'AFP.

Ce changement de discours est particulièrement perceptible dans les médias particulièrement pro-Kremlin, tels que le tabloïd Komsomolskaïa Pravda, qui a concentré ses critiques ces dernières semaines sur le président français Emmanuel Macron et le premier ministre britannique Keir Starmer. «Macron est en marche: l'Europe est prête à s'endetter massivement pour faire la guerre à la Russie», écrit ce journal dans un de ses titres.

«Je regarderai avec plaisir la guerre de Trump contre l'Europe. Cela se terminera par la capture du Groenland, la désintégration de l'OTAN, l'effondrement de l'Union européenne», lançait récemment le propagandiste russe Vladimir Soloviev à la télévision.

Donald Trump «comprend clairement que les principaux ennemis des [Etats-Unis d']Amérique sont l'Europe satanique et l'Union européenne», ajoutait-il en se félicitant des tensions entre les Occidentaux.

Inversion de tendance

Des sondages récents montrent que ce message semble trouver un écho auprès des Russes, qui ont adopté une attitude hostile envers les dirigeants européens tout en adoucissant leur position vis-à-vis des Etats-Unis.

«Nous savons grâce à des groupes de discussions que Macron et [la présidente de la Commission européenne] Ursula von der Leyen sont le visage de l'Europe aujourd'hui et l'attitude à leur égard est mauvaise», résume Denis Volkov, directeur du centre de sondage indépendant Levada, classé «agent étranger» par le gouvernement russe.

Selon lui, non seulement l'attitude envers les Etats-Unis a commencé à s'améliorer avec 30% d'opinions favorables contre 15-16% l'année dernière, mais ils sont désormais mieux perçus que l'UE (21%), «alors que cela a toujours été l'inverse». «Il n'est jamais arrivé que l'UE soit perçue comme étant pire que les Etats-Unis», souligne-t-il.

Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier, Donald Trump a affiché des positions similaires à celles de Moscou. Il a notamment qualifié le président ukrainien Volodymyr Zelensky de «dictateur», lui a reproché de ne pas vouloir négocier avec Moscou et a exclu une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, de déployer des soldats américains sur place et de fournir les garanties de sécurité que demande Kiev.

«Malléable»

Mercredi, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a qualifié le conflit ukrainien de «guerre par procuration» entre la Russie et les Etats-Unis, reprenant là encore une formulation utilisée de longue date par Moscou.

Le revirement soudain de Washington semble même avoir surpris au Kremlin, qui a demandé, selon des médias russes, à la presse de réduire sa couverture positive des actions et déclarations de Donald Trump.

«C'était vraiment impossible à imaginer», a admis la semaine dernière le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, après le vote à deux reprises par les Etats-Unis au côté de Moscou à l'ONU.

L'élite politique russe reste prudente quant aux intentions réelles de Washington. «Trump n'est pas notre ami. Il est le président des Etats-Unis et est responsable de son pays. Lorsque nos intérêts coïncident, c'est bien, mais le moment viendra où ils ne coïncideront plus», tempérait ainsi cette semaine le député Andreï Kartapolov, qui est à la tête de la commission de défense du Parlement russe.

«La vitesse à laquelle nos propagandistes changent de position est étonnante pour une grande partie du public», souligne de son côté l'analyste Konstantin Kalatchev. «L'esprit des gens est malléable», poursuit-il.