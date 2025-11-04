Au lendemain d'une manifestation massive pour le premier anniversaire de l'accident mortel de la gare de Novi Sad, la suite du mouvement étudiant serbe est encore à écrire. Analystes et étudiants s'accordent à dire qu'il est encore, après un an de contestation, bien vivant.

Le mouvement est né de l'effondrement le 1er novembre 2024 de l'auvent en béton de la gare de Novi Sad (nord), qui a coûté la vie à 16 personnes dont deux enfants. Les étudiants en ont rapidement pris la tête, frustrés par l'inaction du gouvernement populiste face à cette tragédie largement imputée à une corruption enracinée.

En un an, ils se sont imposés comme «l'un des deux groupes politiques les plus influents, avec le parti au pouvoir», explique Bojan Klacar, directeur du centre indépendant de suivi électoral CeSID, qui insiste: «les étudiants sont actuellement le seul groupe capable – contrairement à l'opposition – de porter le mécontentement des citoyens face aux politiques du président et du gouvernement».

Pour le politologue, le mouvement a réussi à mobiliser la jeunesse, «particulièrement la Génération Z (née entre 1995 et 2010, ndlr), qui n'était pas très politisée avant ces manifestations».

«Nous sommes devenus visibles, organisés et prêts à nous battre pour un avenir meilleur», abonde Nikola Boskovic, étudiant à l'Académie des Arts de Belgrade, au lendemain d'une manifestation qui a rassemblé 39'000 personnes selon la police, 110'000 selon un organisme de comptage indépendant – chiffre qui correspond aux estimations des journalistes de l'AFP sur place.

«Mais beaucoup reste à accomplir», reconnaît le jeune homme, «des changements institutionnels notamment (pour) que ceux qui sont au pouvoir accomplissent leur devoir consciencieusement, honnêtement et avec intégrité».

«Grande énergie»

Parmi les revendications des étudiants, la principale – l'organisation d'élections anticipées – n'a pour l'heure pas été satisfaite.

«La plus grande réussite des étudiants, c'est qu'ils ont attiré beaucoup de soutien de la part des citoyens de Serbie, qui avaient été volontairement dépolitisés pendant des années par le régime», dit Maja Kovacevic, rectrice de la faculté de Science politique de Belgrade, qui salue le réveil d'une «grande énergie à travers le pays».

Désormais, ajoute-t-elle, «si les étudiants veulent un rôle politique, ils doivent changer leur méthode de décision. On ne peut pas avoir une organisation politique où la prise de décision prend autant de temps»: depuis le début, les étudiants ont adopté une organisation fondée sur les plenums, les assemblées étudiantes, seules habilitées à prendre après des discussions et des votes, des décisions impliquant le mouvement – de la date des manifestations aux personnes autorisées à parler aux médias.

Force politique

La question du rôle politique est centrale pour le mouvement, qui entend présenter une liste si des élections législatives anticipées sont convoquées – liste dont les membres sont encore inconnus.

«Les étudiants refusent de donner les noms parce qu'ils disent qu'ils veulent éviter que ces gens soient attaqués par les médias proches du pouvoir, mais en politique on ne peut pas avoir une force politique sans savoir qui la compose», avance Mme Kovacevic.

En attendant la publication des noms, les rumeurs se multiplient sur la possible participation de personnalités au discours souvent nationaliste, et sur les relations avec l'opposition, totalement effacée des manifestations depuis un an.

Interrogé dimanche par des médias locaux, le président Aleksandar Vucic a indiqué qu'il entendait répondre aux demandes des étudiants, affirmant, comme il l'a déjà fait à plusieurs reprises, que des élections législatives anticipées seraient organisées – sans donner de date et en renvoyant la décision vers les «institutions compétentes», sans plus de précisions.

Pour M. Klacar, le temps permet au SNS de «consolider sa position», et pose de plus en plus la question du programme de la liste étudiante «en particulier sur l'énergie et la géopolitique».

Mais il pourrait aussi se retourner contre le régime. «Le SNS ne peut pas être certain que le temps joue en sa faveur s'il ne parvient pas à résoudre les problèmes économiques et énergétiques. Donc avant de convoquer des élections, il doit se concentrer sur la résolution des problèmes qui s'accumulent, et créer un environnement plus stable que celui qui existe aujourd'hui».

A tout cela, Nikola, que la politique «n'a jamais particulièrement intéressé», répond: «ce que je peux affirmer avec certitude, c'est que les jeunes en Serbie souhaitent vivre dans une société ordonnée, juste et libre – dans leur propre pays. Et c'est ce qui nous guide».