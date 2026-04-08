Le vice-président américain JD Vance a souligné mercredi que le conflit en Ukraine était la «guerre la plus difficile à résoudre», après le cessez-le feu trouvé en Iran. Il a critiqué les dirigeants européens pour «ne pas faire assez».

Lors de sa visite en Hongrie, JD Vance a critiqué les dirigeants européens. ats

Keystone-SDA ATS

«A certains égards, nous pensions que ce serait la plus facile, mais cela a été la plus difficile», a-t-il ajouté lors d'une conférence devant des étudiants à Budapest où il est en visite depuis mardi.

Les dirigeants ukrainiens ont appelé les Etats-Unis à faire pression sur Moscou pour obtenir un cessez-le-feu et mettre fin à plus de quatre ans de guerre, estimant que la trêve en Iran avait montré le succès de «la fermeté américaine».

«Nous travaillons là-dessus depuis 14 mois et nous allons continuer», a dit M. Vance, estimant que «des progrès significatifs» avaient été faits. «Nous avons réellement réussi à leur faire exprimer leurs positions (aux Ukrainiens et aux Russes, ndlr) et, avec le temps, leurs positions se sont rapprochées de plus en plus», a-t-il poursuivi.

«Nous n'avons évidemment pas encore accompli la dernière étape des progrès nécessaires, mais je suis plutôt optimiste à ce sujet, parce que, fondamentalement, la guerre a cessé d'avoir un sens», a-t-il encore dit, appelant les deux camps à «ne pas chipoter sur quelques kilomètres carrés de territoire».

Pique contre les Européens

JD Vance s'est par ailleurs dit «déçus par une grande partie de la classe politique en Europe, parce qu'ils ne semblent pas particulièrement intéressés à résoudre ce conflit précis».

«Mais nous avons reçu beaucoup d'aide de certains de nos amis», a-t-il poursuivi, citant la dirigeante italienne Georgia Meloni et le Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban.

Ce dernier, à qui il est venu apporter son soutien à quelques jours d'élections législatives où il est donné perdant après 16 ans au pouvoir, est «le plus utile» parce qu'il a «encouragé» les Etats-Unis «à vraiment comprendre la situation, à comprendre, du point de vue à la fois des Ukrainiens et des Russes, ce qui est nécessaire pour qu'ils mettent fin au conflit», a-t-il affirmé.

Mardi, le vice-président américain avait dit vouloir «envoyer un signal (...) aux bureaucrates de Bruxelles» en se rendant à Budapest.