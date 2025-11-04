Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire à la suite d'un signalement d'un député dénonçant la «facilité d'accès» des «mineurs» à l'algorithme de TikTok, «susceptible de pousser» les plus «vulnérables vers le suicide», a indiqué la procureure de Paris.

Le parquet de Paris va se pencher sur l'algorithme de TikTok (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

La commission d'enquête parlementaire sur TikTok, présidée par le député Arthur Delaporte (PS), préconisait en septembre d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et un «couvre-feu numérique» pour les 15-18 ans pour tenter d'endiguer un «piège algorithmique» dangereux pour les plus jeunes.