France Enquête ouverte sur l'algorithme de TikTok et les mineurs

ATS

4.11.2025 - 17:34

Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire à la suite d'un signalement d'un député dénonçant la «facilité d'accès» des «mineurs» à l'algorithme de TikTok, «susceptible de pousser» les plus «vulnérables vers le suicide», a indiqué la procureure de Paris.

Le parquet de Paris va se pencher sur l'algorithme de TikTok (image d'illustration).
Le parquet de Paris va se pencher sur l'algorithme de TikTok (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

04.11.2025, 17:34

04.11.2025, 17:37

La commission d'enquête parlementaire sur TikTok, présidée par le député Arthur Delaporte (PS), préconisait en septembre d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et un «couvre-feu numérique» pour les 15-18 ans pour tenter d'endiguer un «piège algorithmique» dangereux pour les plus jeunes.

