Les autorités russes ont ouvert une enquête pour «acte terroriste» après le déraillement samedi d'un train de marchandises dû à une explosion, dans une région située au sud-est de Moscou, a annoncé le Comité d'enquête.

Les enquêteurs cherchent à établir «toutes les circonstances de l'incident et les personnes impliquées dans le crime», a déclaré le Comité d'enquête. IMAGO/ITAR-TASS/ Sipa USA

Le déclenchement d'un «engin explosif artisanal» a causé dans la matinée le déraillement de 19 wagons, dont 15 ont été endommagés, dans la région de Riazan, a-t-il ajouté sur Telegram. Le Comité d'enquête a dit avoir ouvert une investigation pour «acte terroriste» et l'acquisition, le transport ou le stockage d'explosifs.

Un employé a été légèrement blessé, avait indiqué plus tôt la compagnie publique des chemins de fer russe, ajoutant que le déraillement était dû à «l'intervention de personnes non autorisées».

De nombreux sabotages sur les voies ferrées en Russie ont été signalés depuis que Moscou a lancé son offensive contre l'Ukraine en février 2022. A plusieurs reprises, Moscou a accusé Kiev d'en être responsable. Les autorités n'ont, pour l'heure, pas accusé l'Ukraine d'avoir commandité le déraillement de samedi.

Les enquêteurs cherchent à établir «toutes les circonstances de l'incident et les personnes impliquées dans le crime», a déclaré le Comité d'enquête, chargé des principales investigations dans le pays. Des images, publiées sur son compte Telegram, montrent plusieurs wagons renversés.

Incendie dans une usine

Un incendie s'est par ailleurs déclaré dans la nuit de vendredi à samedi dans une usine de poudre à canon de la région de Tambov, dans le centre de la Russie. Les flammes ont été «rapidement éteintes» et n'ont fait aucune victime, ont indiqué les autorités régionales. Les causes et les circonstances de l'incendie «sont en train d'être clarifiées», ont-elles ajouté.

Plusieurs chaînes Telegram russes ont affirmé que des «bruits d'explosion» avaient été entendus avant le début de l'incendie, citant des témoins. L'AFP n'a pas été en mesure de vérifier ces déclarations.

Une explosion s'était déjà produite dans cette usine en juin, causant la mort de quatre personnes. Le gouverneur de la région de Tambov, Maxime Egorov, avait assuré à l'époque qu'il ne s'agissait pas d'un attentat.

ATS