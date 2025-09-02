  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Argentine Enquête pour corruption : le gouvernement Milei contre-attaque

ATS

2.9.2025 - 03:36

Le gouvernement argentin a contre-attaqué lundi, sur fond d'une affaire de corruption présumée impliquant Karina Milei, la soeur du président, en portant plainte pour espionnage illégal. Il a obtenu l'interdiction de diffusion d'éventuelles conversations enregistrées.

Karina Milei, à droite de son frère Javier Milei, occupe le poste de secrétaire générale de la présidence (archives).
Karina Milei, à droite de son frère Javier Milei, occupe le poste de secrétaire générale de la présidence (archives).
ATS

Keystone-SDA

02.09.2025, 03:36

02.09.2025, 06:54

Une enquête avait été ouverte après la diffusion en août d'enregistrements audio diffusés, dans lesquels une voix, attribuée à l'ex-directeur de l'agence nationale du handicap (Andis) Diego Spagnuolo, affirmait que Karina Milei – qui est secrétaire générale de la présidence -, percevait un pourcentage (3%) de l'achat de médicaments à une firme pharmaceutique, Suizo Argentina.

Visé par des projectiles. «Nous avons vécu une situation aberrante» - Le sulfureux Milei voit rouge

Visé par des projectiles«Nous avons vécu une situation aberrante» - Le sulfureux Milei voit rouge

Le gouvernement a depuis lors démis M. Spagnuolo et Javier Milei a qualifié les accusations de «mensonges». Karina Milei, qui n'a pas été directement mise en cause par la justice, ne s'est pas exprimée publiquement sur le sujet.

«Manoeuvre politique»

La justice argentine a réalisé la semaine dernière une série de perquisitions, dans des locaux de l'Andis et de Suizo Argentina, dans le cadre de l'enquête. Suizo Argentina a pour sa part assuré avoir agi «en totale conformité avec les normes et lois».

Mais ces derniers jours, de nouveaux enregistrements, cette fois avec la voix de Karina Milei – mais ne paraissant pas particulièrement incriminants – ont filtré. Le gouvernement, qui dénonce une «manoeuvre politique de déstabilisation» dans un contexte pré-électoral (élections provinciales cette semaine, puis en octobre législatives de mi-mandat), a saisi la justice pour «opération d'espionnage illégal».

Indépendamment de l'enquête proprement dite sur les enregistrements initiaux de M. Spagnuolo, l'exécutif a obtenu lundi de la justice l'interdiction de la diffusion, «dans quelconque média, réseau social ou plate-forme, de conversations enregistrées à la présidence [...] attribuées à Mme Karina Milei», dans un jugement communiqué par le porte-parole de la présidence.

Milei pète les plombs. «Toutes ces m***** de journalistes m'ont traité d'incestueux, de zoophile...»

Milei pète les plombs«Toutes ces m***** de journalistes m'ont traité d'incestueux, de zoophile...»

En parallèle, le ministère de la sécurité a saisi la justice pour qu'elle ordonne des perquisitions du canal de streaming «Carnaval Stream», où ont été diffusés en premier les enregistrements, ainsi que du domicile de deux journalistes.

L'affaire de corruption présumée, qui n'a donné lieu pour l'heure donné à aucune arrestation, alimente les titres de la presse argentine depuis deux semaines. Plusieurs sondages récents ont attesté une baisse sensible de la popularité du président Milei.

Les plus lus

Entre progrès et reculs, Kiev frappe avec ses nouveaux missiles Flamingo
Carte de crédit : ces erreurs peuvent coûter beaucoup d’argent !
Dangereuse faille : les utilisateurs de WhatsApp doivent agir immédiatement !
«Un rituel traditionnel» : 12 officiers condamnés pour de violents bizutages
Relation amoureuse cachée : le CEO de Nestlé évincé
«Il y a eu des discussions fortes, ça ne sert à rien de mentir»