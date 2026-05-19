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Espagne Enquête sur la mort du fondateur de Mango : le fils aîné interpellé

ATS

19.5.2026 - 12:06

Le fils aîné du fondateur du géant du textile Mango Isak Andic, mort en montagne en 2024, a été arrêté mardi matin dans le cadre de l'enquête sur le décès de son père, a indiqué à l'AFP la police régionale catalane.

Isak Andic avait fait une chute mortelle alors qu'il marchait sur un sentier de montagne dans les environs de Barcelone le 14 décembre 2024.
Isak Andic avait fait une chute mortelle alors qu'il marchait sur un sentier de montagne dans les environs de Barcelone le 14 décembre 2024.
AFP

Keystone-SDA

19.05.2026, 12:06

Jonathan Andic, qui a toujours clamé son innocence, était seul avec son père lorsque ce dernier, âgé de 71 ans, avait fait une chute mortelle alors qu'il marchait sur un sentier de montagne dans les environs de Barcelone le 14 décembre 2024.

L'enquête sur ce décès, d'abord considéré comme accidentel, avait dans un premier temps été classée, avant d'être rouverte et requalifiée en possible homicide quelques mois plus tard, en se concentrant sur son fils Jonathan Andic. L'enquête autour de cette mort reste couverte par le secret de l'instruction, a rappelé le tribunal supérieur de Catalogne à l'AFP mardi matin.

Chute accidentelle ou meurtre?. Mort du milliardaire fondateur de Mango: le fils au coeur des soupçons

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Richissime

Isak Andic était au moment de sa mort l'une des personnes les plus riches d'Espagne, avec une fortune évaluée par Forbes à 4,5 milliards de dollars.

La mort de celui qui avait créé de toutes pièces l'une des plus grandes marques de mode, avec environ 2850 magasins dans le monde, avait provoqué une grande émotion dans le monde des affaires.

Selon des révélations du quotidien El País de 2025, la compagne d'Isak Andic, Estefanía Knuth, avait décrit aux enquêteurs des relations parfois tendues entre le père et le fils, dont le téléphone avait été saisi pour les besoins des investigations.

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