Le Nobel de Maria Corina Machado divise le Venezuela

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Départ pour Oslo Le Nobel de Maria Corina Machado divise le Venezuela

ATS

10.12.2025 - 21:52

«Bon pour le Venezuela» pour certains, «honteux» pour d'autres. L'attribution du prix Nobel de la paix à la cheffe de l'opposition Maria Corina Machado suscite des opinions diverses au Venezuela, sur fond de mystère entourant les conditions de son départ pour Oslo.

Nobel de la paix remis, par procuration, à l'opposante vénézuélienne Machado - Gallery
Nobel de la paix remis, par procuration, à l'opposante vénézuélienne Machado - Gallery. Si elle est saluée par beaucoup pour ses efforts en faveur d'une démocratisation au Venezuela, Mme Machado est aussi critiquée par d'autres pour la proximité de ses idées avec Donald Trump, auquel elle a dédié son Nobel.

Si elle est saluée par beaucoup pour ses efforts en faveur d'une démocratisation au Venezuela, Mme Machado est aussi critiquée par d'autres pour la proximité de ses idées avec Donald Trump, auquel elle a dédié son Nobel.

Photo: ATS

Nobel de la paix remis, par procuration, à l'opposante vénézuélienne Machado - Gallery. La lauréate du prix Nobel de la paix, l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, n'étant pas parvenue à rejoindre Oslo à temps, son prix a été remis à sa fille, qui a lu le discours de remerciement de sa mère.

La lauréate du prix Nobel de la paix, l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, n'étant pas parvenue à rejoindre Oslo à temps, son prix a été remis à sa fille, qui a lu le discours de remerciement de sa mère.

Photo: ATS

Nobel de la paix remis, par procuration, à l'opposante vénézuélienne Machado - Gallery
Nobel de la paix remis, par procuration, à l'opposante vénézuélienne Machado - Gallery. Si elle est saluée par beaucoup pour ses efforts en faveur d'une démocratisation au Venezuela, Mme Machado est aussi critiquée par d'autres pour la proximité de ses idées avec Donald Trump, auquel elle a dédié son Nobel.

Si elle est saluée par beaucoup pour ses efforts en faveur d'une démocratisation au Venezuela, Mme Machado est aussi critiquée par d'autres pour la proximité de ses idées avec Donald Trump, auquel elle a dédié son Nobel.

Photo: ATS

Nobel de la paix remis, par procuration, à l'opposante vénézuélienne Machado - Gallery. La lauréate du prix Nobel de la paix, l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, n'étant pas parvenue à rejoindre Oslo à temps, son prix a été remis à sa fille, qui a lu le discours de remerciement de sa mère.

La lauréate du prix Nobel de la paix, l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, n'étant pas parvenue à rejoindre Oslo à temps, son prix a été remis à sa fille, qui a lu le discours de remerciement de sa mère.

Photo: ATS

Keystone-SDA

10.12.2025, 21:52

10.12.2025, 21:53

C'est sa fille, Ana Corina Sosa Machado, qui a reçu en son nom le prix à la cérémonie en Norvège, alors que l'opposante a annoncé son arrivée prochaine et donnera une conférence de presse jeudi.

Dans un audio envoyé aux organisateurs du prix Nobel, Mme Machado a déclaré que de nombreuses personnes «ont risqué leur vie» pour qu'elle «puisse arriver à Oslo».

Tirage au sort du Mondial. Un grand spectacle avec Donald Trump en vedette américaine

Tirage au sort du MondialUn grand spectacle avec Donald Trump en vedette américaine

«Dès que j'arriverai, je pourrai embrasser toute ma famille et mes enfants que je n'ai pas vus depuis deux ans, ainsi que tant de Vénézuéliens et de Norvégiens que je connais et qui partagent notre lutte et notre combat», a-t-elle dit.

«C'est elle que veut le pays»

«C'est très bien qu'elle ait reçu ce prix, parce qu'elle est Vénézuélienne», estime Alirio Villegas, retraité de 78 ans, qui, comme beaucoup de Vénézuéliens, se demande où elle se trouve et comment elle est parvenue à sortir du pays.

«Son retour va être difficile. Ce pays est difficile et nous ne savons pas quoi faire, mais elle doit revenir, elle ne va pas s'exiler, c'est elle qui nous dirige. Si elle s'en va, qu'allons-nous faire? C'est elle que veut le pays», ajoute-t-il.

Dans une ambiance festive devant la mairie d'Oslo, où s'est tenue la cérémonie, des Vénézuéliens drapés dans leur drapeau voulaient toucher, embrasser, enlacer «les Machado» en s'approchant de la fille et des soeurs de la lauréate. Beaucoup cherchent à prolonger leur séjour à Oslo afin de pouvoir «fêter avec elle», explique Eduardo Figueroa, un informaticien de 37 ans venu de Madrid.

Droits humains. Le prix Sakharov décerné à deux journalistes emprisonnés

Droits humainsLe prix Sakharov décerné à deux journalistes emprisonnés

A Caracas, Jazmin Briceño, enseignante de 45 ans, pense que «le prix est bon pour le Venezuela, cela me paraît un bon pas en avant pour continuer». Elle espère que Mme Machado reviendra pour poursuivre son combat politique: «Elle doit revenir parce qu'elle est vénézuélienne et qu'elle a le droit de revenir, on ne peut pas le lui interdire. Nous l'attendons ici».

Magali Meda, ancienne cheffe de campagne de Machado, a exclu mardi à Oslo que celle qui vit dans la clandestinité depuis août 2024 puisse rester en exil: «Comment pourrions-nous penser que Maria Corina ne va pas revenir», a-t-elle balayé. Le procureur général Tarek William Saab a récemment précisé à l'AFP que si Maria Corina Machado quittait le pays, elle serait considérée «en fuite» par la justice, en raison des «de nombreuses enquêtes à caractère pénal» à son encontre.

«Voleurs»

«Comme les voleurs, elle va rester cachée, elle va vivre dans la peur de la force de chacun des Vénézuéliens pour défendre notre patrie. Pas besoin qu'elle revienne, qu'elle reste là-bas, dehors», déclare quant à elle au centre de Caracas Abigail Castillo, 24 ans, assistante administrative.

«C'est une véritable honte qu'on ait remis ce prix à cette dame qui n'a fait que vouloir le blocus pour notre pays. Elle ne mérite pas ce prix», dit-elle encore.

A Oslo, le Conseil norvégien pour la paix, une coalition de 17 organisations civiles, a pris ses distances pour protester contre la décision d'accorder la distinction à Mme Machado. Lui sont reprochées ses idées proches de celles du président Donald Trump, et de ne pas avoir condamné le déploiement militaire des Etats-Unis dans les Caraïbes, ni les frappes aériennes sur des narco-trafiquants présumés qui ont fait au moins 87 morts depuis septembre. Le gouvernement vénézuélien a lui minimisé l'importance cette distinction et critiqué les organisateurs du Nobel.

Nobel de la paix. «C'est regrettable» – Le Venezuela ferme son ambassade en Norvège

Nobel de la paix«C'est regrettable» – Le Venezuela ferme son ambassade en Norvège

«Nous, nous avons la meilleure des récompenses, ce peuple. La meilleure des récompenses, ce peuple l'a: c'est la tranquillité dans laquelle nous vivons et le fait que nous construisions notre propre destin, à la force du poignet», a affirmé Diosdado Cabello, ministre de l'Intérieur.

A Caracas, d'autres disent se désintéresser du prix et de la politique: «On ne mange pas parce que Maria Corina a gagné un prix, il faut sortir dans la rue pour gagner sa vie», assène Josmar Rodriguez, 32 ans, menuisier. Une marche pro-pouvoir est organisée au Venezuela mercredi, jour de la remise du Nobel.

Les plus lus

City renverse le Real, Arsenal régale et signe le six sur six
Bâle : un camion percute trois stands d'un marché de Noël
Des dizaines de milliers de personnes réclament la démission du gouvernement
Le Nobel de Maria Corina Machado divise le Venezuela
«Mensonges, «histoires inventées» : le père de la petite Maddie charge la presse
«Platoche» attaque en justice trois ex-membres de la FIFA