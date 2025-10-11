  1. Clients Privés
Guerre en Ukraine Entretien en cours entre Zelensky et Donald Trump

ATS

11.10.2025 - 14:59

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky «s'entretient actuellement» avec son homologue américain Donald Trump, a annoncé samedi sur Telegram le chef de l'administration présidentielle ukrainienne Andriï Iermak.

Volodymyr Zelensky voudrait que Donald Trump «fasse pression» sur Vladimir Poutine.
Volodymyr Zelensky voudrait que Donald Trump «fasse pression» sur Vladimir Poutine.
ATS

Keystone-SDA

11.10.2025, 14:59

11.10.2025, 15:21

Cet entretien se déroule au lendemain de l'une des plus importantes attaques russes contre le réseau énergétique ukrainien, qui a plongé dans le noir des centaines de milliers de foyers et causé la mort d'un enfant de sept ans.

Lors d'une conférence de presse vendredi soir à Kiev, M. Zelensky a appelé Donald Trump à «faire pression» sur Vladimir Poutine pour qu'il cesse les attaques aériennes contre l'Ukraine.

Samedi, une nouvelle attaque russe ayant visé le système énergétique a privé d'électricité plusieurs parties de la région d'Odessa, dans le sud du pays, selon les autorités.

Une délégation ukrainienne doit se rendre «en début de semaine prochaine» aux Etats-Unis pour des discussions portant sur de possibles sanctions, l'énergie, et la défense anti-aérienne de l'Ukraine, a annoncé jeudi Volodymyr Zelensky.

Le président ukrainien a précisé que cette délégation sera menée par la Première ministre Ioulia Svyrydenko et le chef de l'administration présidentielle. «La question du gel des actifs sera également discutée avec les Etats-Unis», a ajouté le dirigeant ukrainien.

Depuis son invasion en 2022, la Russie cible chaque hiver le réseau énergétique ukrainien, privant d'électricité et de chauffage des millions de foyers et perturbant l'approvisionnement en eau, ce que Kiev qualifie de crime de guerre.

La Russie nie prendre pour cible des civils et affirme que l'Ukraine utilise les sites énergétiques pour alimenter son secteur militaire.

