Sept semaines après un rapport choc sur «l'entrisme» des Frères musulmans, Emmanuel Macron a annoncé lundi plusieurs «mesures d'entrave» pour mieux lutter contre l'islamisme, via des sanctions financières et une surveillance accrue des associations.

Emmanuel Macron a annoncé lundi plusieurs «mesures d'entrave» pour mieux lutter contre l'islamisme. Keystone

Keystone-SDA ATS

Le chef de l'État, qui a réuni lundi matin un Conseil de défense et de sécurité nationale, a souhaité un texte de loi «pour la fin de l'été» et «qui soit applicable en fin d'année» afin d'apporter les changements nécessaire à la législation.

S'exprimant lors d'un point presse téléphonique, le président a expliqué qu'il souhaitait «remettre en perspective» ce «sujet important». Le précédent conseil de défense consacré à «l'entrisme» des Frères musulmans, fin mai, avait tourné au recadrage, M. Macron s'étant agacé que le rapport qu'il avait commandé sur le sujet ait fuité dans la presse avant cette réunion.

Ce rapport faisait état d'une «menace pour la cohésion nationale» avec le développement d'un islamisme «par le bas».

Mesures d'entrave

L'idée, avec les mesures actées lundi, est «de renforcer les mesures d'entrave telles qu'elles avaient été pensées et voulues dans le cadre de la lutte contre le séparatisme», a expliqué Emmanuel Macron, qui avait énoncé en 2020 lors d'un discours aux Mureaux sa politique contre l'islam radical.

Le Conseil de défense a ainsi décidé un «gel des apports monétaires et financiers», inspiré de ce qui existe déjà en matière de terrorisme, et un élargissement du champ des dissolutions administratives, pour l'instant possibles pour les seules personnes morales, et qui pourront concerner les fonds de dotation.

Autre mesure actée: un «régime coercitif de dissolution des biens des organisations dissoutes», pour que le tribunal judiciaire puisse faire procéder à la liquidation.

Le Conseil de défense a aussi prévu un renforcement du régime administratif d'interdiction des ouvrages illicites, via l'allongement des délais de prescription et des mesures de lutte contre la provocation à la discrimination et à la violence.

Par ailleurs, les associations bénéficiant de subsides de l'État recevront des «amendes avec astreinte journalière pour défaut de transmission» si elles tardent à signer un Contrat d'engagement républicain (CER). Et un fichier permettra aux préfets d'identifier les associations «ne respectant pas les lois de la République» et de demander aux élus de leur retirer les subventions.

«Stratégie de contrôle»

La cheffe de file du Rassemblement national Marine Le Pen a estimé lundi sur X que ces «quelques mesures» vont «dans le bon sens», mais «sont malheureusement largement insuffisantes pour mettre l'islam radical à genoux».

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, très présent sur le sujet, avait déjà évoqué fin mai une réorganisation administrative, avec la création d'un rôle de «chef de file» en matière de renseignement et d'un «parquet administratif» capable par exemple de prononcer des dissolutions.

Autre piste examinée lundi: l'enseignement des langues étrangères, déjà réformé en 2020 pour limiter le contrôle des États d'origine. «On s'est aperçus que le contrôle n'était pas encore suffisant» et donc il a été décidé «de resserrer la stratégie de contrôle, de renforcer le contrôle pédagogique», a expliqué Emmanuel Macron.

Le Conseil de défense a aussi décidé de «renforcer la formation des imams dans notre pays» pour «vraiment sortir d'une trop grande dépendance avec les pays d'origine».

Prônant «un discours d'apaisement à l'égard de tous nos compatriotes dont la religion est l'islam» et «qui respectent totalement les règles de la République», le président a aussi annoncé qu'il réunirait «à l'automne» les représentants du Forif (Forum de l'islam de France), un organisme réunissant des acteurs de terrain.

Enfin, des mesures ont été proposées pour sensibiliser les élus et les agents de l'État sur l'entrisme, «particulièrement à quelques mois du scrutin municipal» de 2026, précise l'Élysée.

Les agents hospitaliers, du monde sportif et associatif bénéficieront aussi de formations sur la conduite à tenir face à l'islamisme. Et «il a également été décidé de compléter la règlementation en matière d'accueil des enfants», selon l'Élysée.