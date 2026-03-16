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Suite au conflit Environ 1000 voyageurs suisses toujours bloqués au Moyen-Orient

ATS

16.3.2026 - 16:20

L’ambassade de Suisse à Téhéran est fermée depuis cinq jours. Environ un millier de voyageurs suisses restent bloqués au Moyen-Orient, a dit la directrice de la Division Moyen-Orient et Afrique du Nord devant la presse à Berne.

L’ambassadeur suisse Olivier Bangerter a informé les médias lundi de son départ d’Iran et de la situation actuelle dans le pays.
L’ambassadeur suisse Olivier Bangerter a informé les médias lundi de son départ d’Iran et de la situation actuelle dans le pays.
ATS

Keystone-SDA

16.03.2026, 16:20

16.03.2026, 17:06

Plus d’une centaine d’explosions se produisent chaque jour à Téhéran, a expliqué l’ambassadeur Olivier Bangerter, qui a informé les médias lundi après son retour d’Iran. Lui et ses collaborateurs ont trouvé refuge dans la cave de l’ambassade. Leur départ du pays ne s’est pas heurté à des difficultés particulières.

La population iranienne traverse actuellement une situation très difficile, a-t-il relevé. L’approvisionnement en électricité pourrait notamment devenir problématique.

Selon Monika Schmutz Kirgöz, la directrice de la Division Moyen-Orient et Afrique du Nord au Département fédéral des affaires étrangères, la Suisse souhaite désormais mettre en place, avec des organisations partenaires, un paquet d’aide destiné à la population sur place.

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