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Hantavirus Environ 450 contacts de cas sont surveillés dans le monde selon l'OMS

ATS

15.5.2026 - 16:40

Environ 450 contacts de cas d'hantavirus sont surveillés dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). De son côté, le navire MV Hondius est désormais attendu lundi aux Pays-Bas, selon le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L'OMS, ici son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus, a tenu un point presse pour expliquer la situation liée à l'hantavirus.
L'OMS, ici son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus, a tenu un point presse pour expliquer la situation liée à l'hantavirus.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.05.2026, 16:40

15.05.2026, 16:58

«Nous connaissons les contacts», a affirmé à la presse un autre responsable de l'institution. «C'est facile à surveiller», a-t-il ajouté.

L'opération d'évacuation des passagers du MV Hondius s'est terminée. Près d'une trentaine de membres de l'équipage restent à bord du navire qui est attendu lundi aux Pays-Bas, a dit M. Tedros.

«Aucun symptôme» d'hantavirus n'est actuellement identifié sur le bateau, a-t-il ajouté. Il parle toujours régulièrement au capitaine. Au total, 10 cas, dont 8 confirmés, ont été identifiés. Trois personnes sont décédées, aucune depuis deux semaines.

Croisière mortelle. Les derniers évacués ont quitté le Hondius

Croisière mortelleLes derniers évacués ont quitté le Hondius

L'OMS oeuvre avec plus de 20 pays pour mieux comprendre «l'histoire naturelle» de ce virus, a précisé M. Tedros. Des évaluations vont prendre «des années», a ensuite affirmé la directrice des épidémies et des pandémies dans l'organisation, Maria Van Kerkhove.

L'OMS souhaite également que des échantillons puissent rejoindre le dépôt international d'agents pathogènes au Laboratoire de Spiez (BE), insiste-t-elle. Vendredi, une discussion a également eu lieu pour identifier les manquements, améliorer la collaboration et établir les chantiers urgents pour trouver des vaccins ou d'autres technologies contre la souche Andes du virus, a encore affirmé le directeur général.

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