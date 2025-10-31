Les violences électorales en Tanzanie ont fait «environ 700 morts» depuis mercredi, estime vendredi le parti d'opposition Chadema, dont des membres font le tour des hôpitaux du pays pour parvenir à cette estimation.

Les dernières élections en Tanzanie ont été marquées par des violences qui ont fait plusieurs centaines de morts. ATS

Keystone-SDA ATS

«Au moment où nous parlons, le nombre de morts à Dar (es Salam) est d'environ 350 et il y en a plus de 200 à Mwanza. Si l'on ajoute les chiffres des autres endroits dans le pays, on arrive à un total d'environ 700 morts», a déclaré à l'AFP le porte-parole de Chadema John Kitoka. Un bilan similaire a également été communiqué à l'AFP par une source sécuritaire.

«Notre message au gouvernement est: arrêtez de tuer nos manifestants. Cessez la brutalité policière. Respectez la volonté du peuple qui est la justice électorale», a lancé John Kitoka, qui a fait état de nouvelles marches dans Dar es Salam vendredi. Des centaines de personnes manifestent, a également indiqué la source sécuritaire.

Opposant exclu

Un représentant d'Amnesty international, interrogé par l'AFP, a indiqué avoir reçu des informations faisant état d'au moins 100 morts en Tanzanie ces deux derniers jours.

«Il n'y a pas du tout eu d'élections. Nous avons besoin d'un gouvernement de transition pour nous mener à un scrutin libre et juste», a encore estimé John Kitoka.

Chadema a été exclu des élections pour avoir refusé de signer le code électoral qui, selon cette formation, n'incluait pas les réformes qu'il exigeait. Le parti a appelé au boycott du scrutin. Son chef Tundu Lissu, arrêté en avril, est jugé pour trahison, un accusation passible de la peine capitale.

Le seul autre candidat sérieux de l'opposition, Luhaga Mpina, de l'ACT-Wazalendo, a quant à lui été disqualifié pour des raisons de procédure.