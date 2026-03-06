  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Propos inutiles» Envoyer des troupes au sol en Iran ? Trump a sa propre idée à ce sujet

ATS

6.3.2026 - 07:58

Un envoi de troupes au sol en Iran représenterait une «perte de temps», a estimé jeudi soir le président américain Donald Trump auprès de la chaîne télévisée NBC News. Il a jugé une telle option superflue.

Keystone-SDA

06.03.2026, 07:58

«Ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur marine. Ils ont perdu tout ce qu'ils pouvaient perdre», a-t-il déclaré à la télévision en parlant des Iraniens.

Invité à réagir une déclaration du chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, selon qui une opération au sol américaine se solderait par un «désastre», M. Trump a estimé qu'il s'agissait de «propos inutiles».

Jeudi, M. Araghchi avait déclaré, déjà sur NBC, que les responsables iraniens étaient «préparés à toute éventualité, même à un débarquement». «Nous les attendons [les ennemis, ndlr]. Nous avons la certitude de pouvoir les affronter et que ce serait un désastre pour eux», avait-il ajouté.

Les plus lus

Drame de Crans-Montana : le style de direction des Moretti fait encore jaser !
Pourquoi les avions militaires américains évitent de survoler la Suisse
Coup dur et fin de saison pour Yanic Konan Niederhäuser !
Des documents relancent des accusations contre Trump
«Il s'agit de terrorisme et de racket d'Etat» - L’Ukraine fustige la Hongrie
1000 frs pour revenir sain et sauf: tout savoir sur le vol spécial de Swiss