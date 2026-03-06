Un envoi de troupes au sol en Iran représenterait une «perte de temps», a estimé jeudi soir le président américain Donald Trump auprès de la chaîne télévisée NBC News. Il a jugé une telle option superflue.

💬 Guerre au Moyen-Orient: "Si on reprend le narratif de Donald Trump, il y a beaucoup d'évolutions"



➡️ Djilali Benchabane, analyste géopolitique, directeur du cabinet CEOS stratégie et conseil pic.twitter.com/dViDmHry6t — BFM (@BFMTV) March 6, 2026

Keystone-SDA ATS

«Ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur marine. Ils ont perdu tout ce qu'ils pouvaient perdre», a-t-il déclaré à la télévision en parlant des Iraniens.

Invité à réagir une déclaration du chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, selon qui une opération au sol américaine se solderait par un «désastre», M. Trump a estimé qu'il s'agissait de «propos inutiles».

Jeudi, M. Araghchi avait déclaré, déjà sur NBC, que les responsables iraniens étaient «préparés à toute éventualité, même à un débarquement». «Nous les attendons [les ennemis, ndlr]. Nous avons la certitude de pouvoir les affronter et que ce serait un désastre pour eux», avait-il ajouté.