Assignés à comparaître, les Clinton refusent d'aller s'expliquer

L'ex-cheffe de la diplomatie américaine Hillary Clinton ne s'est pas présentée mercredi devant une commission du Congrès qui souhaitait l'interroger sur les liens passés entre ses proches et le criminel sexuel Jeffrey Epstein, risquant comme son époux, l'ex-président Bill Clinton, des poursuites.

Dans une lettre publiée mardi, Bill et Hillary Clinton avaient annoncé leur refus de se présenter aux auditions et affirmé que les assignations à comparaître qui leur avaient été adressées étaient «légalement non valables». KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Son mari avait en effet déjà refusé la veille de répondre à une convocation similaire devant une puissante commission de la Chambre des représentants.

Le chef républicain de cette commission, James Comer, a annoncé mercredi devant la presse qu'une procédure pour entrave aux prérogatives d'enquête du Congrès serait entamée contre le couple, avant de possibles poursuites par le ministère de la Justice.

Le couple avait également critiqué la gestion de l'enquête de la commission par James Comer, l'accusant de s'attaquer à des opposants politiques plutôt que de vouloir chercher la vérité.

«Nous avons essayé de vous donner le peu d'informations que nous avons. Nous l'avons fait parce que les crimes de M. Epstein étaient horribles», affirment-ils.

Figure de la jet-set new-yorkaise, Jeffrey Epstein est accusé d'avoir exploité sexuellement plus de mille jeunes femmes, dont des mineures.

Rapport en partie publié

Il avait été retrouvé pendu dans sa cellule de New York en 2019 avant son procès pour crimes sexuels. Sa mort a alimenté d'innombrables théories du complot selon lesquelles il aurait été assassiné pour protéger des personnalités de premier plan.

Pendant sa campagne de 2024, Donald Trump s'était dit d'accord pour rendre le dossier public. Mais le républicain rechigne depuis son retour au pouvoir à le publier et se voit accusé jusque chez ses partisans d'un manque de transparence.

Bill Clinton, qui a voyagé à plusieurs reprises à bord du jet privé du financier et a été photographié de nombreuses fois en sa compagnie, avait affirmé en 2019 n'avoir pas parlé à Jeffrey Epstein depuis plus d'une décennie. L'ex-président a également toujours démenti avoir eu connaissance de ses crimes.

Fin décembre, après des mois d'atermoiements, le gouvernement Trump a commencé à publier des milliers de photos, vidéos et textes sur le riche financier.

Mais l'ensemble du dossier n'a pas encore été rendu public comme l'exigeait pourtant une loi promulguée en novembre, et de nombreux fichiers publiés ont été largement caviardés, à l'image d'un document entièrement noirci sur 119 pages.