Assignés à comparaître, les Clinton refusent d'aller s'expliquer

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Affaire Epstein Assignés à comparaître, les Clinton refusent d'aller s'expliquer

ATS

14.1.2026 - 18:24

L'ex-cheffe de la diplomatie américaine Hillary Clinton ne s'est pas présentée mercredi devant une commission du Congrès qui souhaitait l'interroger sur les liens passés entre ses proches et le criminel sexuel Jeffrey Epstein, risquant comme son époux, l'ex-président Bill Clinton, des poursuites.

Dans une lettre publiée mardi, Bill et Hillary Clinton avaient annoncé leur refus de se présenter aux auditions et affirmé que les assignations à comparaître qui leur avaient été adressées étaient «légalement non valables».
Dans une lettre publiée mardi, Bill et Hillary Clinton avaient annoncé leur refus de se présenter aux auditions et affirmé que les assignations à comparaître qui leur avaient été adressées étaient «légalement non valables».
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.01.2026, 18:24

Son mari avait en effet déjà refusé la veille de répondre à une convocation similaire devant une puissante commission de la Chambre des représentants.

Le chef républicain de cette commission, James Comer, a annoncé mercredi devant la presse qu'une procédure pour entrave aux prérogatives d'enquête du Congrès serait entamée contre le couple, avant de possibles poursuites par le ministère de la Justice.

Dans une lettre publiée mardi, Bill et Hillary Clinton avaient annoncé leur refus de se présenter aux auditions et affirmé que les assignations à comparaître qui leur avaient été adressées étaient «légalement non valables».

Le couple avait également critiqué la gestion de l'enquête de la commission par James Comer, l'accusant de s'attaquer à des opposants politiques plutôt que de vouloir chercher la vérité.

«Nous avons essayé de vous donner le peu d'informations que nous avons. Nous l'avons fait parce que les crimes de M. Epstein étaient horribles», affirment-ils.

Figure de la jet-set new-yorkaise, Jeffrey Epstein est accusé d'avoir exploité sexuellement plus de mille jeunes femmes, dont des mineures.

Rapport en partie publié

Il avait été retrouvé pendu dans sa cellule de New York en 2019 avant son procès pour crimes sexuels. Sa mort a alimenté d'innombrables théories du complot selon lesquelles il aurait été assassiné pour protéger des personnalités de premier plan.

Pendant sa campagne de 2024, Donald Trump s'était dit d'accord pour rendre le dossier public. Mais le républicain rechigne depuis son retour au pouvoir à le publier et se voit accusé jusque chez ses partisans d'un manque de transparence.

Bill Clinton, qui a voyagé à plusieurs reprises à bord du jet privé du financier et a été photographié de nombreuses fois en sa compagnie, avait affirmé en 2019 n'avoir pas parlé à Jeffrey Epstein depuis plus d'une décennie. L'ex-président a également toujours démenti avoir eu connaissance de ses crimes.

Fin décembre, après des mois d'atermoiements, le gouvernement Trump a commencé à publier des milliers de photos, vidéos et textes sur le riche financier.

Mais l'ensemble du dossier n'a pas encore été rendu public comme l'exigeait pourtant une loi promulguée en novembre, et de nombreux fichiers publiés ont été largement caviardés, à l'image d'un document entièrement noirci sur 119 pages.

Les plus lus

«Ça m'a tout simplement fait peur» - Menacée de mort, elle quitte la politique
L’équipe de Suisse face à un casse-tête avant les Jeux olympiques
Assignés à comparaître, les Clinton refusent d'aller s'expliquer
Stupeur dans une station française : un bolide dévale une piste de ski !
Engins pyrotechniques interdits à l'intérieur – 10'000 frs pour chaque victime
Afghan assassiné à Haute-Nendaz: la petite amie du tueur risque gros