«Si un document a été mal classé...» Epstein: des fichiers sur Trump seront réexaminés par la Justice

ATS

26.2.2026 - 06:51

Le ministère américain de la Justice s'est engagé mercredi à réexaminer des documents du dossier Epstein. Des médias avaient accusé le gouvernement d'en avoir caché plusieurs mentionnant Donald Trump, notamment des accusations d'agression sexuelle sur mineure.

Des documents du dossier Epstein concernant Donald Trump seront réexaminés par la Justice.
Des documents du dossier Epstein concernant Donald Trump seront réexaminés par la Justice.
ATS

Keystone-SDA

26.02.2026, 06:51

26.02.2026, 07:09

La radio publique NPR avait rapporté mardi que le ministère (DoJ), dirigé par une fidèle du président républicain, avait empêché la publication de documents liés à des accusations contre lui, selon lesquelles il aurait agressé sexuellement une mineure.

Selon NPR, plusieurs documents évoquant des accusations contre Jeffrey Epstein et qui mentionnent Donald Trump ont également été retirés de la base de données publique relative au criminel sexuel mort en prison en 2019 avant un procès.

Dans un communiqué publié mercredi soir, le ministère de la Justice a écrit que selon des médias, des fichiers relatifs à la complice d'Epstein Ghislaine Maxwell semblaient manquer dans la base de données publique.

«Silence prêt à être acheté». Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, exige une grâce de Trump

«Silence prêt à être acheté»Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, exige une grâce de Trump

«Comme pour tous les documents qui ont été signalés (...), le ministère passe actuellement en revue les fichiers appartenant à cette catégorie», a-t-il écrit sur X.

«Si un document s'avère avoir été mal classé lors du processus d'examen et qu'il répond aux critères de la loi, le ministère le publiera bien sûr», a assuré le DoJ, faisant allusion au texte adopté l'an dernier pour ordonner au gouvernement de divulguer tous ses dossiers sur Epstein.

Plus tôt, le ministère avait soutenu sur X que «RIEN (n'avait) été supprimé»: seuls des documents doublons, tombant sous le coup d'une interdiction légale de publication, ou bien faisant partie d'une enquête fédérale en cours n'ont pas été rendus publics, avait-il assuré.

«Opération de dissimulation»

Dans le sillage de NPR, le New York Times a rapporté mercredi que parmi les documents non-publiés figurent des notes de la police fédérale (FBI) résumant des interrogatoires effectués en lien avec les accusations d'une femme en 2019.

Celle-ci s'était présentée après l'arrestation du financier new-yorkais et avait affirmé avoir été agressée sexuellement quelques décennies plus tôt, lorsqu'elle était mineure, par Jeffrey Epstein et Donald Trump.

Un président, un «meurtre» et la CIA. En 4 points: l'affaire Epstein commence à sentir mauvais pour Trump

Un président, un «meurtre» et la CIAEn 4 points: l'affaire Epstein commence à sentir mauvais pour Trump

Le quotidien new-yorkais affirme que sur les quatre interrogatoires effectués, un seul résumé – évoquant les accusations contre Jeffrey Epstein – a été rendu public.

Les élus démocrates de la puissante commission de supervision de la Chambre des représentants ont de leur côté dit avoir enquêté ces dernières semaines sur le travail du FBI autour de ces accusations formulées en 2019. Ils affirment «pouvoir confirmer que le ministère de la Justice semble avoir illégalement retenu des interrogatoires du FBI» avec la victime présumée.

«Etouffer des preuves directes d'une agression potentielle par le président des Etats-Unis est le crime le plus grave possible dans cette opération de dissimulation de la Maison Blanche», ont-ils accusé mercredi sur X.

«C'est la plus grande opération de dissimulation du gouvernement dans l'histoire moderne (...) Nous exigeons des réponses».

En réponse, le DoJ les a exhortés à «cesser de tromper le grand public en fabriquant de l'indignation de la part de leur base radicale anti-Trump».

Le ministère a publié le 30 janvier «plus de trois millions de pages» en partie caviardées du dossier Epstein, affirmant que l'administration Trump s'était ainsi acquittée de son obligation légale de faire toute la lumière sur ce dossier politiquement explosif.

Mais plusieurs victimes de Jeffrey Epstein s'indignent que de nombreux documents aient été caviardés, et qu'aucune suite n'ait été donnée en matière judiciaire contre les complices présumés du financier.

Un temps proche de Jeffrey Epstein avec qui il évoluait dans les mêmes cercles, Donald Trump a toujours nié avoir eu connaissance de son comportement criminel et assure avoir rompu avec lui bien avant ses ennuis judiciaires.

