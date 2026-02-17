Hillary Clinton dénonce une «dissimulation» de Trump

L'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a accusé lundi le président des Etats-Unis Donald Trump d'avoir orchestré une opération de «dissimulation» au sujet des dossiers liés au criminel sexuel Jeffrey Epstein.

Hillary Clinton doit être entendue le 26 février par une commission du Congrès sur l'affaire Epstein (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Publiez ces dossiers. Ils traînent», a asséné dans un entretien accordé à la chaîne britannique BBC à l'adresse du gouvernement américain Mme Clinton. En janvier, le ministère américain de la justice a publié une nouvelle série de pièces du dossier dit «Epstein», comprenant plus de trois millions de documents, photographies et vidéos liés au criminel sexuel, mort en prison en 2019, un décès conclu comme un suicide.

Le mari d'Hillary Clinton, l'ancien président démocrate Bill Clinton (1993-2001), apparaît régulièrement dans ces fichiers, sans preuve que le couple ait été impliqué dans des activités illégales.

Ils doivent être interrogés à huis clos devant une commission du Congrès américain. La commission souhaite entendre l'ancien président en raison de ses liens d'amitié avec le criminel sexuel, et l'ancienne cheffe de la diplomatie américaine pour ce qu'elle sait de ces liens entre son époux et le financier.

Audition publique demandée

«Nous nous y rendrons, mais nous pensons qu'il serait mieux de le faire en public», a déclaré Hillary Clinton à la BBC. «Je veux que tout le monde soit traité de la même manière», a-t-elle ajouté. Elle sera entendue le 26 février, tandis que son mari témoignera le 27.

L'ancienne secrétaire d'État a assuré qu'ils n'avaient «rien à cacher». «Nous avons demandé plusieurs fois la publication complète de ces dossiers», a-t-elle rappelé.

Le ministère de la justice a affirmé qu'il ne restait plus de documents à publier. Mais des parlementaires estiment que l'institution a choisi de ne pas divulguer certaines notes internes du gouvernement et des emails.

Pour Mme Clinton, l'enquête des républicains à son sujet vise à détourner l'attention de Donald Trump, dont le nom apparaît, lui aussi, à plusieurs reprises dans les dossiers. «Regardez cette chose qui brille. Nous aurons les Clinton, même Hillary Clinton, qui n'a jamais rencontré cet homme», a-t-elle déclaré.

Donald Trump nie toute implication dans cette affaire et a affirmé lundi soir qu'il avait été «totalement innocenté».