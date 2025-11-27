Sur la sellette? - Les 3 pierres d'achoppement pour Kash Patel

Le directeur du FBI Kash Patel est-il sur la liste noire de Trump? La Maison Blanche dément un rapport à ce sujet, mais les gros titres négatifs s'accumulent autour de cet homme de 45 ans. D'abord l'erreur avec l'assassin de Kirk, puis l'affaire Epstein... et même sa petite amie fait l'objet de critiques.

«Cette histoire est complètement inventée», écrit Karoline Leavitt sur X. Lorsque «MS Now» - anciennement MSNBC - diffuse cette «fake news», une réunion de Donald Trump et de son équipe de sécurité se déroule dans le bureau ovale, poursuit la porte-parole de la Maison Blanche. Parmi eux se trouve le chef du FBI Kash Patel.

Leavitt lit le titre au président: «Selon certaines sources, Trump envisagerait de limoger Kash Patel», dit le titre. « Il a répondu : 'Quoi ? C'est complètement faux. Allez, Kash, prenons une photo pour leur montrer que vous faites un super boulot'», décrit encore Leavitt, qui prévient: «Ne croyez pas les fake news».

MS Now assure que trois sources anonymes ont affirmé que Patel était sur la liste des personnes à abattre parce qu'il fait trop de gros titres négatifs. Il pourrait être remplacé à la fin de l'année par Andrew Bailey, qui est actuellement l'un des adjoints du directeur adjoint du FBI Don Bongino.

Trois grands tréteaux

Le sujet semble préoccuper Trump. Hier, lorsqu'il a traditionnellement laissé la vie sauve à deux dindes avant Thanksgiving, il a également eu un mot pour son chef du FBI, qui est «très occupé à faire du bon travail». Il soulignait ensuite à nouveau dans Air Force One: «Il fait un travail formidable !»

Mais même si le licenciement de Patel n'est pas prévu, on ne peut pas nier que cet homme de 45 ans est plus un fardeau qu'un atout pour le gouvernement. L'avocat a tiré trois tickets explosifs depuis son entrée en fonction le 21 février.

Le dernier en date porte sur la gestion par Patel des dossiers Epstein. Sa manière de communiquer a notamment suscité de nombreuses critiques.

Affaire Epstein

Le FBI enquête sur des personnes telles que Bill Clinton, Larry Summers et Reid Hoffman. D'autres enquêtes pourraient-elles être ouvertes ? Son agence examine la question, a répondu hier le directeur du FBI à la journaliste de «Los Angeles Times» Catherine Herridge.

Mais il y a un point important: «L'information dont dispose le gouvernement et l'information dont disposent les exécuteurs testamentaires d'Epstein. Les exécuteurs testamentaires n'ont pas voulu partager les informations avec le gouvernement, bien que nous leur ayons demandé de le faire», explique Patel.

«Daily Beast» s'enquiert auprès des responsables: «Le directeur du FBI, Patel, a tort de prétendre que la succession a refusé les demandes d'informations du ministère de la Justice - nous n'avons pas connaissance de telles demandes», répond-il. «La succession a toujours coopéré avec les demandes d'informations légitimes».

Ce n'est qu'au début du mois que la succession a remis 20'000 documents supplémentaires au House Oversight Committee, poursuit le communiqué. Dans l'interview, Patel s'est engagé à respecter le délai de 30 jours dans lequel les dossiers Epstein doivent être publiés.

Il a toutefois précisé qu'aucune information liée à des procédures en cours ne serait publiée. C'est étrange: à la mi-septembre, le chef du FBI a encore déclaré devant une commission du Sénat qu'il n'y avait aucune information selon laquelle Jeffrey Epstein aurait fourni des filles à d'autres pédophiles.

Cet été, son bureau confirme encore, aux côtés du ministère de la Justice, qu'il n'existe pas de liste de clients et que la mort d'Epstein est effectivement un suicide. A l'époque, la Maison Blanche avait encore tout mis en œuvre pour balayer le sujet sous le tapis. Les victimes d'Epstein ne croiront pas que Patel fait désormais un travail honnête dans cette affaire.

Une petite amie coûteuse

Lorsque le directeur du FBI voyage, il doit également prendre le FBI-Jet - pour avoir accès à des moyens de communication sécurisés. Mais cela ne s'applique pas aux excursions privées. Et pourtant Kash Patel a utilisé un avion gouvernemental de 60 millions de dollars pour assister à un événement de catch en Pennsylvanie avec sa petite amie, a-t-on rapporté au début du mois.

21 Ferbuar à Washington : Kash Patel prête serment en tant que directeur du FBI. Sa petite amie Alexis Wilkins se tient à sa droite. Photo : IMAGO/ZUMA Press Wire

L'homme de 45 ans est en couple avec la chanteuse de country Alexis Wilkins, âgée de 27 ans: après la cérémonie, le couple s'est envolé pour Nashville, Tennessee, où Wilkins vit. Patel balaie les critiques à ce sujet sur X: sa petite amie est «une vraie patriote» qui a fait «plus pour cette nation que la plupart des gens ne le feraient en dix vies».

Et maintenant, le «New York Times» (NYT) ajoute que Patel a détaché un commando de l'unité spéciale de police SWAT pour protéger sa petite amie lors d'une apparition publique: Wilkins devait chanter l'hymne national lors d'un événement organisé par la National Rifle Association à Atlanta, en Géorgie.

La troupe a quitté l'événement plus tôt que prévu lorsque la situation s'est avérée sûre, selon le «NYT». Cela n'aurait pas du tout plu à Wilkins et Patel : Le directeur du FBI se serait ouvertement plaint du commandant de l'équipe SWAT.

L'intervention de l'unité spéciale pour protéger la petite amie de Patel est «extrêmement inhabituelle», résume le «NYT». Le FBI se justifie en disant que la vie de Wilkins est menacée. La mauvaise presse due à son style de vie pourrait néanmoins s'avérer être une pierre d'achoppement pour la suite de la carrière du chef du FBI.

Médias sociaux

Le 11 septembre, après l'assassinat politique de l'activiste de droite Charlie Kirk, Kash Patel rend public via X que le tireur a été arrêté :

Moins de deux heures plus tard, le directeur du FBI doit corriger le tir: l'homme a été relâché. Patel a communiqué trop vite. Mais de telles critiques le laissent froid: «J'ai été transparent dans le traitement de nos découvertes avec le public, comme je l'ai toujours été», déclare Patel.

Et on le cite encore: «Aurais-je pu mieux le formuler dans le feu de l'action? Bien sûr que oui. Mais est-ce que je regrette d'avoir publié cela? Pas du tout».