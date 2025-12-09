Un juge lève le secret judiciaire sur des documents visant Ghislaine Maxwell

Un jugé fédéral américain a ordonné mardi la levée du secret judiciaire sur la procédure contre Ghislaine Maxwell, complice du criminel sexuel Jeffrey Epstein. Cette affaire ne cesse d'empoisonner la vie politique du pays.

Ghislaine Maxwell lors de son procès, à New York, en 2021. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Dans sa décision, le juge de New York Paul Engelmayer justifie ce choix de rendre public des témoignages recueillis par un grand jury, dont la confidentialité est normalement très protégée, par l'adoption récente d'une loi destinée à assurer la plus grande transparence dans ce dossier.

Vendredi en Floride, un autre juge fédéral a pris une décision du même type et pour la même raison, dans la procédure criminelle visant Jeffrey Epstein, dans laquelle ce dernier avait été condamné en 2008 à une peine de prison.

La loi fait obligation au ministère de la Justice de rendre publics d'ici le 19 décembre l'intégralité des documents non classifiés en sa possession sur le financier new-yorkais, sa complice Ghislaine Maxwell, qui purge une peine de vingt ans de prison, et toutes les personnes impliquées dans les procédures judiciaires.

Théories du complot

Ce texte a été adopté par le Congrès et promulgué par Donald Trump, qui au départ s'y opposait vigoureusement. Rien ne dit toutefois que ces nouveaux documents contiendront de nouvelles révélations.

La mort de Jeffrey Epstein, retrouvé pendu dans sa cellule à New York le 10 août 2019 avant un autre procès pour crimes sexuels, a alimenté d'innombrables théories du complot selon lesquelles il aurait été assassiné pour étouffer un scandale éclaboussant des personnalités de premier plan.

Donald Trump, qui pendant des mois a promis à sa base des révélations fracassantes sur ce dossier, a déçu ses partisans en les sommant de tourner la page, qualifiant désormais l'affaire de «canular» instrumentalisé par ses adversaires démocrates.