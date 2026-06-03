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Amérique du Sud Equateur : 8 corps enfermés dans des sacs retrouvés dans une zone de narcotrafic

ATS

3.6.2026 - 20:27

Huit cadavres enfermés dans des sacs ont été retrouvés dans une zone côtière du sud-ouest de l'Equateur, a annoncé mercredi la police. Des bandes rivales se disputent le trafic de drogue dans cette région.

Il pourrait s'agir des corps de huit personnes portées disparues dimanche, la plupart issues d'une même famille.
Il pourrait s'agir des corps de huit personnes portées disparues dimanche, la plupart issues d'une même famille.
AFP

Keystone-SDA

03.06.2026, 20:27

Les sacs contenant les cadavres ont été découverts dans la banlieue de la ville de Babayo, qui compte 100'000 habitants environ, située à 60 km au sud de Guayaquil, la grande cité portuaire qui centralise le départ de 70% de la cocaïne produite chez les voisins colombiens et péruviens, a déclaré à la presse le colonel Galo Munoz, le chef de la police locale.

Il pourrait s'agir des corps de huit personnes portées disparues dimanche, la plupart issues d'une même famille. Une plainte pour disparition inquiétante avait été déposée auprès du parquet.

Le Ministre de l'intérieur John Reimberg a expliqué qu'à côté des cadavres a été retrouvée une revendication de ces crimes qui auraient été perpétrés par le gang de Los Lobos dans le cadre de sa lutte contre celui rival de Los Choneros.

Ces deux gangs, parmi les principaux d'Equateur et qui sont spécialisés dans le trafic de drogue et les extorsions, ont des liens avec des cartels internationaux, notamment mexicains.

Plan commun

Selon les autorités, 1600 personnes ont connu une mort violente en Equateur pendant le seul premier trimestre 2026. Le taux d'homicide en 2025 a été de 51 pour 100'000 habitants, selon InSight Crime, le plus élevé d'Amérique du sud, une augmentation de 550% en cinq ans à peine.

Il est de 18 pour 100'000 habitants en Amérique latine et sa moyenne est de 5,6 à l'échelle mondiale. Le président Daniel Noboa (droite) multiplie les mesures d'urgence contre les extorsions, l'exploitation minière illégale et le narcotrafic. Soutenu par les Etats-Unis, il a instauré le 3 mai un couvre-feu nocturne dans neuf des 24 provinces équatoriennes, dont celle de la capitale Quito.

Fin mai, l'Argentine, la Bolivie, l'Equateur, le Pérou et le Chili, tous dirigés par des gouvernements de droite, ont fait part, au cours d'une réunion ministérielle, de leur volonté de préparer un plan commun pour freiner la progression du crime organisé international sur leur sol.

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