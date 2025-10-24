  1. Clients Privés
Equateur Le président victime d'une tentative d'empoisonnement

ATS

24.10.2025 - 04:56

Le président équatorien Daniel Noboa a déclaré jeudi que l'on avait tenté de l'empoisonner au moyen de chocolats et d'une confiture truffés de «trois produits chimiques», reçus lors d'un évènement public.

Le président Daniel Noboa a été victime, selon ses dires, d'une tentative d'empoisonnement. Image d'archives.
Le président Daniel Noboa a été victime, selon ses dires, d'une tentative d'empoisonnement. Image d'archives.
ATS

Keystone-SDA

24.10.2025, 04:56

24.10.2025, 06:33

Il s'agit de la deuxième plainte déposée par le gouvernement pour tentative d'homicide à l'encontre du président Daniel Noboa, dans un contexte de manifestations intenses des populations autochtones contre sa politique.

La présence de ces trois composés chimiques «en forte concentration ne peut pas être non-intentionnelle», a indiqué M. Noboa dans une interview à CNN.

L'organisme militaire chargé de sa sécurité a déposé plainte auprès du parquet. «Nous avons porté plainte, nous avons présenté les preuves, la concentration de trois produits chimiques» dans les sucreries, a ajouté le président.

Début octobre, le gouvernement équatorien a assuré, sans que cela n'ait pu être vérifié, que la voiture dans laquelle voyageait Daniel Noboa avait été la cible de tirs de balles attribués aux populations autochtones. Quito avait déposé plainte pour «tentative de meutre».

Le gouvernement Noboa fait face depuis mi-septembre à des manifestations accompagnées de blocages de routes dans plusieurs provinces, à l'appel de la plus grande organisation des peuples autochtones du pays (Conaie), opposée à la suppression de la subvention au diesel.

Le 16 novembre, un référendum doit avoir lieu, par lequel Daniel Noboa espère ouvrir la voie à une assemblée constituante – en vue de doter le pays d'une constitution plus répressive envers le trafic de drogue.

