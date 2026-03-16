ScandaleEric Ciotti «alias Benito», dit une journaliste – Les plates excuses de France Télé
Valérie Passello
16.3.2026
Le groupe public France Télévisions a présenté ses excuses à Eric Ciotti, candidat UDR allié au RN aux municipales à Nice, après des propos de la journaliste Nathalie Saint-Cricq le qualifiant de «Benito» lors de la soirée électorale dimanche sur franceinfo.
Selon une capture d'écran de la soirée électorale sur franceinfo postée sur X peu avant 23H00, on peut entendre une voix murmurer «alias Benito» (Mussolini, ndlr) quand la présentatrice annonce que M. Ciotti va faire une déclaration en direct après l'annonce des résultats à Nice.
«Nous présentons nos excuses à @eciotti pour un propos inapproprié et déplacé prononcé sur notre antenne par une journaliste de la rédaction de France Télévisions», a affirmé franceinfo sur son compte X peu après 23H00.
🇫🇷 FLASH | La journaliste du service public Nathalie Saint-Cricq présente ses excuses à Éric Ciotti après l’avoir comparé à Mussolini en direct. « J’ai tenu des propos inappropriés et déplacés, qui relèvent d’un manque de discernement. » pic.twitter.com/GgJaSjTNrT
Lors de son passage à l'antenne de franceinfo, quelques minutes plus tard, la journaliste et éditorialiste politique Nathalie Saint-Cricq a présenté ses «excuses à M. Ciotti», ancien président de LR.
«J'ai tenu tout à l'heure des propos qui étaient inappropriés et déplacés, qui relèvent d'un manque de discernement», a-t-elle affirmé.
Dans le duel fratricide entre anciens membres de LR à Nice, Eric Ciotti est en ballottage favorable avec 43% des voix, loin devant son ancien mentor, le maire sortant Christian Estrosi (Horizons), qui pointe à 30,92% des voix à l'issue d'une campagne âpre.
Malgré ses appels à un barrage face à l'extrême droite dans la cinquième ville de France, le maire sortant, en lice pour un quatrième mandat et réélu avec près de 60% des voix en 2020, ne devrait pas pouvoir compter sur un éventuel retrait de la gauche.
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