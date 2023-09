Une douzaine de demandeurs d'asile érythréens ont été blessés samedi par des tirs de la police israélienne. Cela après avoir tenté d'empêcher un rassemblement organisé par le régime érythréen à Tel-Aviv, selon la police et une source médicale.

"Les policiers israéliens, qui craignaient pour leur vie, ont tiré à balles réelles sur les émeutiers", a écrit la police dans un communiqué, précisant que 27 de ses membres avaient été blessés dans les affrontements. ATS

Des centaines d'Erythréens hostiles au gouvernement de leur pays se sont rassemblés à l'extérieur d'une salle dans le sud de Tel-Aviv, qui devait accueillir un événement pro régime organisé par l'ambassade d'Erythrée en Israël.

La police israélienne a alors déclaré le rassemblement illégal et ordonné l'évacuation des lieux. Mais des manifestants ont «lancé des pierres et des planches de bois» sur les policiers, et certains d'entre eux ont vandalisé des magasins dans le quartier, a indiqué la police.

Au moins 38 blessés, dont 12 par balle

Les forces de sécurité israélienne ont indiqué avoir déployé dans un premier temps des renforts et fait usage de moyens de dispersion antiémeute.

Mais «les policiers, qui craignaient pour leur vie, ont tiré à balles réelles sur les émeutiers», a ajouté la police dans un communiqué, précisant que 27 de ses membres avaient été blessés dans les affrontements. «Deux émeutiers érythréens» ont été arrêtés, selon la même source.

L'hôpital Ichilov de Tel Aviv a indiqué avoir admis 38 personnes blessées dans les affrontements, dont une douzaine par balle.

Les affrontements se poursuivent

La police a déclaré qu'elle renforçait ses effectifs dans la zone, alors que des affrontements entre Erythréens et policiers, ainsi qu'entre partisans et opposants au régime érythréen, se poursuivaient ailleurs dans le sud de Tel-Aviv.

Selon des statistiques de juin, 17'850 demandeurs d'asile érythréens se trouvent en Israël. La plupart d'entre eux sont arrivés illégalement par la péninsule égyptienne du Sinaï il y a plusieurs années, et se sont installés dans des quartiers pauvres de Tel Aviv.

Ils ont quitté leur pays dirigé d'une main de fer par le président Isaias Afwerki, depuis sa déclaration officielle d'indépendance obtenue en 1993 après trente années de guerre avec l'Ethiopie.

L'Erythrée est l'un des Etats les plus isolés au monde et figure dans les derniers rangs des classements mondiaux en matière de liberté de la presse, de droits humains et de développement économique.

