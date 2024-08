La police espagnole a annoncé vendredi avoir démantelé un réseau de passeurs qui a introduit un millier de migrants algériens et syriens en Espagne depuis l'Algérie. Ils les emmenaient ensuite dans d'autres pays d'Europe, en leur faisant payer jusqu'à 20'000 euros par personne.

L'opération, à laquelle a pris part l'agence Europol, a donné lieu à l'arrestation de 21 personnes dans la région de Madrid, en Andalousie (sud) où arrivaient les bateaux et dans le Pays Basque (nord) à la frontière avec la France. (image d'illustration) KEYSTONE

ATS

Le réseau criminel est responsable de «l'entrée illégale dans notre pays, grâce à des embarcations rapides affrétées depuis l'Algérie, de plus de 750 migrants d'origine syrienne et de plus de 250 migrants d'origine algérienne», a indiqué la police dans un communiqué.

L'opération, à laquelle a pris part l'agence Europol, a donné lieu à l'arrestation de 21 personnes dans la région de Madrid, en Andalousie (sud) où arrivaient les bateaux et dans le Pays Basque (nord) à la frontière avec la France.

Le réseau logeait les migrants en Espagne avant d'organiser leur transit vers d'autres pays européens en échange de sommes pouvant aller jusqu'à 20'000 euros», a précisé la police.

Le groupe criminel disposait d'une branche établie dans la ville portuaire d'Oran en Algérie, chargée d'organiser les envois de migrants sur des embarcations rapides, qui étaient «surchargées» et «sans aucun matériel de sécurité», poursuit le communiqué.

Les Syriens et les Algériens arrivaient sur les côtes espagnoles «de nuit et dans des zones difficiles d'accès, éloignées des centres urbains», où ils étaient récupérés par des membres du groupe criminel qui les emmenaient à Madrid.

Le réseau disposait de nombreux appartements où les migrants «étaient entassés et logés dans des conditions insalubres», ajoute la police.

Ensuite, si les migrants voulaient rejoindre un autre pays européen, le réseau leur fournissait des passeports et des billets pour prendre l'avion, ou bien les acheminait par la route.

L'organisation pourrait ainsi avoir gagné 1,5 million d'euros.

