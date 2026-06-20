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Plus de 250 spécimens Espagne : démantèlement d'un réseau de trafic d'animaux exotiques

ATS

20.6.2026 - 13:12

Une enquête menée en Espagne sur un réseau de trafic d’animaux exotiques a conduit à la saisie de plus de 250 spécimens, dont des varans des savanes, des rainettes aux yeux rouges et un iguane vert albinos. Deux personnes ont été arrêtées, a annoncé la police samedi.

Les policiers ont notamment récupéré des rainettes aux yeux rouges que l'on trouve dans les forêts tropicales d'Amérique centrale (image d'illustration).
Les policiers ont notamment récupéré des rainettes aux yeux rouges que l'on trouve dans les forêts tropicales d'Amérique centrale (image d'illustration).
IMAGO/imagebroker

Keystone-SDA

20.06.2026, 13:12

20.06.2026, 14:23

La police avait d'abord intercepté à l'aéroport San Pablo de Séville une valise contenant plusieurs animaux protégés par la réglementation internationale sur le commerce des espèces sauvages et qui étaient transportés sans les documents requis.

La poursuite de l'enquête, lancée fin 2025, a débouché sur des perquisitions dans cinq domiciles et trois locaux industriels à Séville où la police a saisi 256 animaux soumis aux contrôles internationaux sur le commerce des espèces sauvages ou à d'autres mesures de conservation.

Parmi les animaux saisis figuraient des varans des savanes, une espèce originaire d'Afrique subsaharienne couramment commercialisée sur le marché des animaux de compagnie exotiques. Les policiers ont également récupéré des rainettes aux yeux rouges que l'on trouve dans les forêts tropicales d'Amérique centrale, des caïmans à lunettes, une espèce originaire d'Amérique latine, ainsi qu'un iguane vert albinos, une variante de couleur rare très prisée des collectionneurs.

La police a également découvert 61 chiens et 28 chats qui, selon elle, étaient élevés en vue d'une vente illégale. La police a aussi saisi 56.965 euros en espèces dans un logement, que les enquêteurs soupçonnent d'être lié à ce réseau de trafic présumé.

Outre les deux arrestations, une enquête a été ouverte sur huit autres personnes, selon la police. Les enquêteurs soupçonnent le groupe d'avoir bénéficié de l'aide d'employés d'entreprises de livraison de colis, qui ont facilité le transport d'animaux vivants et falsifié des documents.

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