L’Espagne et le Portugal se préparent pour de nouvelles intempéries

Après un vendredi de répit bienvenu suivant deux jours de pluies diluviennes, l'Espagne et le Portugal se préparent pour le passage samedi d'une nouvelle dépression, baptisée Marta, dans des régions déjà éprouvées par des inondations impressionnantes.

La péninsule ibérique est en première ligne du dérèglement climatique en Europe et subit, depuis plusieurs années, des vagues de chaleur de plus en plus longues et des épisodes de fortes pluies de plus en plus fréquents et intenses (photo d’illustration). IMAGO/Bestimage

Keystone-SDA ATS

Les agences météorologiques des deux pays ont déjà alerté sur l'arrivée de ce nouvel épisode climatique, qui suit de près la dépression Leonardo.

Ses pluies hors normes depuis mardi ont fait au moins un mort au Portugal, et un autre en Espagne, où un corps a été retrouvé vendredi dans le sud qui pourrait être, selon les autorités, celui d'une femme portée disparue depuis mercredi dans la même zone.

La péninsule ibérique est en première ligne du dérèglement climatique en Europe et subit, depuis plusieurs années, des vagues de chaleur de plus en plus longues et des épisodes de fortes pluies de plus en plus fréquents et intenses.

En Espagne, c'est dans la région méridionale d'Andalousie que les conséquences du passage de Leonardo ont été les plus visibles: rivières en crues, champs inondés et évacuations de 8.000 personnes.

Signe de la montée périlleuse des eaux, le célèbre pont romain de Cordoue qui enjambe le fleuve Guadalquivir, situé près de la mosquée-cathédrale, a été coupé à la circulation des piétons, les voitures n'y passant pas.

«Météo très défavorable»

En déplacement en milieu de journée près de Cadix, le Premier ministre Pedro Sánchez s'est dit «bouleversé en voyant toutes ces pluies qui n'en finissent pas».

Après avoir survolé des zones affectées en hélicoptère, puis échangé avec des secouristes, le dirigeant socialiste a reconnu que «des jours compliqués» attendaient la région, évoquant «une météo très défavorable, très dangereuse, très délicate».

Le porte-parole de l'agence météorologique espagnole (Aemet), Rubén del Campo avait prévenu plus tôt vendredi que «des pluies très abondantes» étaient attendues samedi «sur le tiers sud de la péninsule», notamment en Andalousie, «dans des zones déjà très éprouvées par les fortes précipitations des derniers jours».

Avec, comme résultat, «très probablement, de nouvelles inondations, crues et glissements de terrain», a-t-il mis en garde. Face à cet enchaînement de phénomènes climatiques intenses, Pedro Sánchez a toutefois exhorté «au calme» et à «la prudence».

Au Portugal voisin, les autorités ont tenté également vendredi de contenir les conséquences de la tempête Leonardo, tout en préparant l'arrivée de la dépression Marta.

La tempête à venir «apportera de fortes pluies, notamment dans la nuit de vendredi à samedi», avec «des rafales pouvant atteindre jusqu'à 100 km/h», a averti le commandant de la protection civile Mario Silvestre, alors plus de 26'500 secouristes sont mobilisés dans le pays. La succession des dépressions atmosphériques exerce une pression exceptionnelle sur les infrastructures hydrauliques au Portugal.

Commerces inondés

En trois jours, les barrages ont libéré «un volume d'eau équivalent à la consommation annuelle du pays», a indiqué vendredi après-midi le président de l'Agence portugaise de l'environnement (APA), José Pimenta Machado.

A Porto (nord), le maire Pedro Duarte a appelé la population à la vigilance face au risque de crues après la montée du Douro qui a déjà provoqué des inondations dans plusieurs commerces.

Les intempéries ont entraîné d'importantes perturbations sur le trafic ferroviaire et le réseau électrique, avec encore 93'000 clients sans électricité vendredi en milieu de journée, selon l'opérateur E-redes.

Le Premier ministre Luis Montenegro, qui s'est rendu vendredi dans les zones sinistrées, a affirmé que les dégâts «dépassaient les quatre milliards d'euros», selon une estimation encore provisoire. La semaine dernière, la tempête Kristin avait fait cinq morts et provoqué des dégâts matériels substantiels.

Dans l'ensemble du pays, le second tour de l'élection présidentielle devrait toutefois se tenir comme prévu dimanche. Mais trois municipalités parmi les plus touchées, dont Alcacer do Sal, ont préféré reporter le scrutin d'une semaine.