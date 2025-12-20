Une association espagnole de défense des consommateurs a annoncé vendredi qu'elle avait engagé une action en justice préliminaire contre Google pour collecte présumée de données personnelles sensibles et violation du droit à la vie privée.

Le géant technologique américain était déjà poursuivi pour avoir utilisé les données des internautes entre 2018 et 2023 sans leur consentement (archives). sda

Keystone-SDA ATS

L'Association des utilisateurs de la communication (AUC) affirme que le géant technologique américain a collecté des données sur les opinions personnelles, la religion, la sexualité et la santé des utilisateurs via des applications et le système d'exploitation Android. Elle a étayé ses accusations avec une étude menée par un professeur d'université dublinois.

«La technologie et la volonté de fournir un service ont primé sur la mise en place de sauvegardes pour protéger la vie privée des personnes», a déclaré à l'AFP Bernardo Hernandez, secrétaire général de l'AUC. «Même le strict minimum n'est pas protégé», a-t-il dénoncé, en affirmant que Google aurait pu fournir les mêmes services sans collecter inutilement «une quantité excessive de données».

L'AUC a indiqué qu'elle avait demandé à des tribunaux madrilènes de recueillir les noms des utilisateurs de Google et Android. Jusqu'à 37 millions de personnes pourraient être concernées en Espagne, a estimé l'association.

Il s'agit d'une étape préalable au dépôt d'une plainte collective contre Google Espagne et Google Irlande, ainsi qu'au calcul du montant de l'indemnisation à réclamer, pour lequel un rapport d'expert est en cours d'élaboration.

Un porte-parole de Google a déclaré que les allégations selon lesquelles Android serait un outil de surveillance de masse étaient «fausses» et que les tribunaux devraient rejeter la demande de l'AUC pour «intrusion massive».

«Cette action en justice tente à tort de protéger la vie privée des utilisateurs tout en exigeant les données personnelles de millions de personnes sans leur consentement, dans le but de préparer des recours collectifs spéculatifs», a critiqué le porte-parole.

En novembre, la justice espagnole a condamné Meta, maison mère de Facebook et d'Instagram, à verser en tout plus de 540 millions d'euros à des médias locaux pour «concurrence déloyale» en ayant enfreint la réglementation sur la protection des données personnelles.

Le géant technologique américain était poursuivi pour avoir utilisé les données des internautes entre 2018 et 2023 sans leur consentement, afin de créer des profils publicitaires individualisés, et pour en avoir tiré un énorme profit au détriment des médias espagnols qui respectaient la législation en matière de protection de la vie privée.