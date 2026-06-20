Espagne : l'épouse du Premier ministre interdite de quitter le pays

Un tribunal espagnol a ordonné que l'épouse du Premier ministre Pedro Sánchez, Begoña Gómez, soit jugée pour corruption. Il lui a aussi interdit de quitter le pays, selon une ordonnance rendue publique samedi.

L'enquête visant Mme Gómez a été ouverte en avril 2024 (archives). KEYSTONE

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Le juge Juan Carlos Peinado a ordonné à Mme Gómez de remettre son passeport et de se présenter aux autorités deux fois par mois jusqu'au prononcé du jugement, selon la même source.

«Des instructions seront données à tous les postes-frontières ainsi qu'aux aéroports civils et militaires» pour s'assurer que Mme Gómez respecte l'interdiction de quitter le territoire, a indiqué le tribunal. Aucune date n'a été fixée pour ce procès politiquement explosif.

En avril, le juge Peinado a inculpé Mme Gómez pour détournement de fonds, trafic d'influence, corruption dans des opérations commerciales et malversations.

Il avait ouvert une enquête en avril 2024 pour déterminer si Mme Gómez avait exploité sa position d'épouse du Premier ministre à des fins privées, ce qu'elle et son mari nient.

Tentative de déstabilisation

L'affaire porte sur la création et la gestion d'une chaire à l'Université Complutense de Madrid, co-dirigée par Gómez, ainsi que sur l'usage présumé de ressources publiques et de relations personnelles pour favoriser des intérêts privés.

«La chaire a servi de voie de développement professionnel privée pour la personne mise en cause», a écrit le juge au moment de l'inculpation de Mme Gómez.

L'affaire trouve son origine dans une plainte déposée par un groupe anticorruption lié à l'extrême droite. Lorsque l'enquête visant Mme Gómez a été ouverte en avril 2024, M. Sánchez a temporairement suspendu ses fonctions publiques pendant plusieurs jours, afin de réfléchir à la possibilité de rester en poste.

Mme Gómez a toujours nié toute faute et M. Sánchez a rejeté les accusations visant son épouse, les qualifiant de tentative de la droite de déstabiliser son gouvernement.