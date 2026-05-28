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Espagne Le frère de Pedro Sánchez jugé pour trafic d'influence

ATS

28.5.2026 - 12:33

Le procès de David Sánchez, le frère du premier ministre espagnol Pedro Sánchez, accusé d'avoir bénéficié de favoritisme pour l'obtention d'un emploi public, s'est ouvert jeudi. Une épine de plus dans le pied du chef de gouvernement espagnol.

Le procès de David Sánchez, le frère du premier ministre espagnol Pedro Sánchez, s'est ouvert jeudi à Badajoz.
Le procès de David Sánchez, le frère du premier ministre espagnol Pedro Sánchez, s'est ouvert jeudi à Badajoz.
ATS

Keystone-SDA

28.05.2026, 12:33

28.05.2026, 12:59

Les audiences doivent durer jusqu'au 10 juin et ont débuté à Badajoz (ouest) au lendemain même d'une spectaculaire opération de la Garde civile au siège du Parti socialiste à Madrid, où les enquêteurs ont cherché des documents sur les manoeuvres présumées d'une ex-militante et de l'ancien N.3 du parti Santos Cerdán pour gêner des enquêtes visant la formation ou des proches du premier ministre.

Compositeur et chef d'orchestre, formé et ayant exercé à Toulouse, Tokyo et Madrid, David est plus jeune que Pedro Sánchez et son seul frère.

Il comparaît aux côtés de dix autres personnes, et est accusé d'avoir bénéficié d'un traitement de faveur en obtenant un poste taillé sur mesure en tant que coordinateur des conservatoires de Badajoz, qui a ensuite été transformé en celui de chef du Bureau des arts de la scène de cette province.

Les manoeuvres présumées visant à créer ce poste ont débuté en 2016, peu avant que Pedro Sánchez n'accède à la présidence du gouvernement en 2018 à la suite d'une motion de censure, et son frère a occupé cette fonction au moins jusqu'au début de 2025.

L'emploi dépendait de la députation de Badajoz, l'organisme qui administre les provinces en Espagne, et qui était alors aux mains des socialistes.

Lors de la première journée d'audience, l'avocat de David Sánchez, Emilio Cortés, a demandé l'annulation de la procédure pour violation de droits fondamentaux, même si ces objections avaient déjà été rejetées auparavant. Me Cortés a soutenu qu'une partie de l'accusation était fausse, «une pure invention», et a affirmé qu'elle présentait un «caractère politique».

Coup dur pour Pedro Sánchez

Selon la défense, la procédure repose sur une enquête «de nature prospective», une manière de procéder rigoureusement interdite dans le droit espagnol, et l'infraction principale qui lui est imputée – acceptation d'une nomination illégale – serait déjà prescrite.

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Les coups durs s'enchaînent depuis plusieurs mois pour Pedro Sánchez: outre son frère, deux hommes clés de son ascension au pouvoir en 2018, Santos Cerdán et son ex-ministre des transports José Luis Ábalos, doivent être jugés ou l'ont déjà été dans des affaires de corruption. Son épouse Begoña Gómez pourrait elle aussi prochainement comparaître pour trafic d'influence.

Et la semaine dernière, c'est son prédécesseur socialiste à la tête du gouvernement espagnol, José Luis Rodriguez Zapatero, premier ministre de 2004 à 2011 et figure très respectée de la gauche, qui a été inculpé, lui aussi pour trafic d'influence.

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