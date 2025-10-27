  1. Clients Privés
Espagne Le parti indépendantiste catalan se retire du gouvernement

ATS

27.10.2025 - 18:45

Le leader indépendantiste catalan Carles Puigdemont a annoncé lundi que la direction de son parti avait décidé de «rompre» son accord avec le parti socialiste espagnol. Un accord qui avait permis à Pedro Sánchez d'être reconduit dans ses fonctions de Premier ministre.

Lundi à Perpignan, le leader indépendantiste catalan Carles Puigdemont (au centre) a annoncé que la direction de son parti avait décidé de "rompre" son accord avec le parti socialiste espagnol.
Lundi à Perpignan, le leader indépendantiste catalan Carles Puigdemont (au centre) a annoncé que la direction de son parti avait décidé de "rompre" son accord avec le parti socialiste espagnol.
ATS

Keystone-SDA

27.10.2025, 18:45

27.10.2025, 19:02

S'exprimant lors d'une conférence de presse à Perpignan (sud de la France) après une réunion de son parti, Junts per Catalunya (JxCat), M. Puigdemont a ajouté que la décision serait «naturellement» soumise aux militants du parti. L'approbation de ces derniers ne faisait toutefois guère de doute.

