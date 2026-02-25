  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Carnet noir Espagne: mort d'Antonio Tejero, le meneur du putsch avorté de 1981

ATS

25.2.2026 - 20:24

L'officier supérieur Antonio Tejero Molina, connu comme l'un des principaux organisateurs de la tentative de coup d'Etat du 23 février 1981 en Espagne, est mort, a annoncé mercredi l'avocat de sa famille sur X. Il avait 93 ans.

Le lieutenant-colonel Antonio Tejero, de la Garde civile espagnole, photographié le 23 février 1981, une arme à la main, à l'intérieur du Parlement espagnol à Madrid.
Le lieutenant-colonel Antonio Tejero, de la Garde civile espagnole, photographié le 23 février 1981, une arme à la main, à l'intérieur du Parlement espagnol à Madrid.
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.02.2026, 20:24

«Le lieutenant-colonel Don Antonio Tejero Molina est décédé. Un homme d'honneur, d'une foi inébranlable et portant un grand amour à l'Espagne. Que Dieu lui accorde la paix que les hommes lui ont refusée», a écrit Luis Felipe Utrera Molina, le jour même où les documents classifiés sur ce putsch manqué ont été rendus publics.

A la tête d'un groupe de gardes civils, Antonio Tejero avait pris en otages les parlementaires alors que l'Espagne était une toute jeune démocratie, quelques années après la mort de Franco en novembre 1975, provoquant des troubles. Des blindés avaient même été déployés à Valence.

Son image dans le Parlement, le visage barré d'une épaisse moustache, la tête coiffée d'un tricorne de cuir verni, est restée célèbre. La tentative de coup d'Etat est, dit-il à l'époque, faite «au nom du roi».

Intervention du roi

Mais dans la nuit qui suivit, le roi Juan Carlos, à la tête de l'Etat depuis la mort de Franco, fait échouer ce putsch et prononce dans la nuit une allocution solennelle dans laquelle il déclare que «la Couronne (...) ne saurait tolérer en aucune façon des actions ou des attitudes de personnes qui prétendent interrompre par la force le processus démocratique».

A son procès, Tejero avait affirmé, pour expliquer cette tentative de coup d'Etat, que, «début 1981, la situation en Espagne était (...) plus grave qu'en 1936» au début de la Guerre civile. Il avait aussi assuré que s'il le pouvait, il referait «la même chose».

A la mise en terre du cercueil de Franco dans un cimetière du nord de Madrid après son exhumation du mausolée monumental du «Valle de los Caidos», sur ordre du gouvernement de gauche de Pedro Sanchez, le prêtre qui a officié pendant la cérémonie n'était autre que le fils d'Antonio Tejero, Ramon.

Les plus lus

En quatre points: l'affaire Epstein commence à sentir mauvais pour Trump
On connaît la cause de la grosse explosion dans l'Oberland zurichois
Son cœur brisé à Fribourg, Christian Dubé revit à Bienne
Rachida Dati se prépare à mener «le combat de sa vie»
Suivez Real Madrid - Benfica et PSG - Monaco en direct
Guy Parmelin confirme: les nouvelles taxes US remplacent les anciennes