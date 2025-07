Les touristes suisses seront eux aussi victimes de la «grande et belle loi» de Trump

Les États-Unis restent une destination de rêve pour de nombreux voyageurs suisses. Mais en 2025, le séjour sera plus cher que jamais. De nouvelles taxes d'entrée, une forte augmentation des prix des hôtels, des voitures de location et des frais quotidiens renchérissent sensiblement le voyage.

Les personnes qui souhaitent s'envoler pour les Etats-Unis devront à l'avenir mettre la main à la poche. Les frais plus élevés pour l'ESTA et les visas renchérissent le séjour avant même le départ. Photo : Keystone

Jenny Keller / trad. Jenny Keller

Pas le temps ? blue News résume pour toi Au lieu d'environ 21 dollars US jusqu'à présent, les coûts de l'ESTA risquent bientôt de doubler pour avoisiner les 40 dollars.

À partir de l'automne 2025, de nombreux visas seront soumis à des frais non remboursables d'environ 250 dollars.

Les frais de vol, d'hôtel et de location de voiture entraînent en outre des surcoûts. Montre plus

Les personnes souhaitant se rendre aux États-Unis depuis la Suisse n’ont pas besoin de visa, mais peuvent continuer à utiliser le formulaire électronique d’autorisation de voyage (ESTA), comme auparavant. À partir de 2025, cependant, ce dispositif deviendra nettement plus coûteux : au lieu d’environ 21 dollars, le tarif pourrait grimper jusqu’à 40 dollars américains. Cette hausse concernera tous les voyageurs âgés de 18 ans et plus.

C’est ce qu’a décidé le Congrès américain dans le cadre du nouveau paquet législatif baptisé «One Big Beautiful Bill Act» (La grande et belle loi): un vaste ensemble de réformes axées sur la sécurité des frontières, le trafic aérien et les questions migratoires. L’augmentation du tarif vise à compenser la hausse des coûts liés à la sécurité et à l’administration du programme.

Brand USA, l’organisme officiel chargé de promouvoir le tourisme aux États-Unis, voit son budget amputé de près de 80 %. Il passe de 100 millions à seulement 20 millions de dollars par an.

Selon les associations touristiques, ces deux mesures envoient un signal désastreux aux visiteurs internationaux. «C’est une taxe punitive que nous nous sommes infligée nous-mêmes sur l’une des principales exportations américaines : le tourisme international», déplore Geoff Freeman, président de l’US Travel Association. À l’approche de grands événements mondiaux comme la Coupe du monde de football en 2026 ou les Jeux olympiques de 2028, cette réduction budgétaire représente, selon lui, «une occasion manquée».

Visa Integrity Fee : le nouvel obstacle pour les personnes soumises à l'obligation d’un visa

Parallèlement à la hausse du tarif ESTA, le gouvernement américain introduira, à partir du 1er octobre 2025, une nouvelle taxe destinée aux voyageurs soumis à l’obligation de visa : la «Visa Integrity Fee». Son montant s’élèvera à au moins 250 dollars américains (environ 200 francs suisses), en plus des frais de visa déjà en vigueur.

Les Suisses ayant besoin d’un visa classique pour des raisons professionnelles ou familiales — par exemple pour un séjour d’études ou une visite de longue durée — devront également faire face à une hausse significative des frais. Un visa de travail coûtera désormais au moins 455 dollars américains, contre 205 auparavant.

Certes, un remboursement de ces nouveaux frais est théoriquement possible, mais uniquement si toutes les conditions de visa sont entièrement respectées. Dans la pratique, cela est peu probable selon les experts.

Durcissement de la politique migratoire et de sécurité

Les nouvelles mesures s'inscrivent dans le cadre d'une politique migratoire et sécuritaire plus stricte, qui s'est considérablement développée ces dernières années, notamment sous la présidence de Donald Trump.

Les citoyens suisses restent relativement privilégiés puisqu'ils peuvent continuer à entrer aux États-Unis sans visa avec l'ESTA, mais à un coût plus élevé. En revanche, les citoyens de nombreux autres pays sont confrontés à des obstacles supplémentaires à l'entrée, à des limites de visa ou à des délais de traitement plus longs.

Selon travelnews.ch, les visiteurs internationaux en provenance de pays soumis à l'obligation de visa comme l'Inde, la Chine ou l'Afrique du Sud, dont beaucoup d'étudiants ou de familles au budget serré, sont particulièrement concernés.

Hausse des prix pour les voitures de location

Les voyageurs suisses ne sont pas les seuls à devoir mettre la main au porte-monnaie en dehors des frais de visa. Les prix des voitures de location, par exemple, ont nettement augmenté. Selon la North Dallas Gazette, la location d'une voiture de classe moyenne, comme une Toyota Camry, coûte désormais plus de 670 dollars américains pour quatre jours.

Et même pour les vols, l'apparence de billets prétendument bon marché est trompeuse. De nombreuses compagnies aériennes font de la publicité pour des prix de base attractifs, mais elles encaissent de grosses sommes pour les bagages, le choix des sièges ou les repas.

Southwest Airlines, par exemple, demande 35 dollars américains pour la première valise enregistrée, et d'autres extras viennent rapidement s'ajouter à la facture.

Une nuit coûteuse à Manhattan

Selon une société d'analyse immobilière, une nuit dans un hôtel de classe moyenne à Manhattan coûte désormais en moyenne 417 dollars US - une valeur record. Miami Beach (283 dollars) et Las Vegas (198 dollars) enregistrent également des hausses de prix marquées depuis 2015. Les hôtels de luxe affichent des prix dépassant les 800 dollars américains.

Les hôtels situés dans des localités plus petites restent un peu moins chers. Pour les voyageurs suisses, cela signifie qu'il faut réserver à l'avance et, si nécessaire, se rabattre sur des sites moins centraux.

Mais il n'y a pas que le logement et la mobilité qui sont plus chers. Aux États-Unis, les prix quotidiens ont augmenté de 26 % par rapport au niveau d'avant la crise de fin 2019, une simple tasse de café coûte jusqu'à 7 dollars américains en de nombreux endroits.

Les voyagistes suisses surveillent de près cette évolution. Certes, l'influence sur le nombre de réservations depuis la Suisse est jusqu'à présent modérée, mais à long terme, l'augmentation des taxes, la bureaucratie croissante et l'affaiblissement de la publicité touristique pourraient affaiblir l'attractivité des États-Unis en tant que destination touristique.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.